https://ria.ru/20250321/dtp-2006564208.html

В Хакасии произошло смертельное ДТП с участием пожарной машины

В Хакасии произошло смертельное ДТП с участием пожарной машины - РИА Новости, 21.03.2025

В Хакасии произошло смертельное ДТП с участием пожарной машины

Пожарная машина со спецсигналом на полном ходу снесла иномарку в Черногорске в Хакасии, за рулем легковушки была девушка без прав, она погибла на месте,... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T18:34:00+03:00

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2025-03-21T18:34:00+03:00

происшествия

авто

черногорск

максим горький

toyota corolla

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КРАСНОЯРСК, 21 мар – РИА Новости. Пожарная машина со спецсигналом на полном ходу снесла иномарку в Черногорске в Хакасии, за рулем легковушки была девушка без прав, она погибла на месте, сообщает МВД республики. По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota и пожарной машины произошло в пятницу около 18.00 (12.00 мск) на перекрестке улицы Советская и переулка Максима Горького в Черногорске. В результате аварии погибла водитель иномарки — девушка 1988 года рождения. "Автоледи допустила грубое нарушение ПДД: не предоставила преимущества пожарному автомобилю, движущемуся с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончалась на месте, женщина в салоне автомобиля находилась одна", - говорится в сообщении. Уточняется, что погибшая никогда не получала водительского удостоверения. По факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20241025/naezd-1979959583.html

черногорск

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Пожарная машина на полном ходу снесла иномарку в Хакасии. Кадры с видеорегистратора Пожарная машина со спецсигналом на полном ходу снесла иномарку в Хакасии. Как сообщают в МВД республики, за рулем легковушки была девушка без прав, она погибла на месте. 2025-03-21T18:34 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, черногорск, максим горький, toyota corolla