https://ria.ru/20250321/dtp-2006564208.html
В Хакасии произошло смертельное ДТП с участием пожарной машины
В Хакасии произошло смертельное ДТП с участием пожарной машины - РИА Новости, 21.03.2025
В Хакасии произошло смертельное ДТП с участием пожарной машины
Пожарная машина со спецсигналом на полном ходу снесла иномарку в Черногорске в Хакасии, за рулем легковушки была девушка без прав, она погибла на месте,... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T18:34:00+03:00
2025-03-21T18:34:00+03:00
2025-03-21T18:34:00+03:00
происшествия
авто
черногорск
максим горький
toyota corolla
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КРАСНОЯРСК, 21 мар – РИА Новости. Пожарная машина со спецсигналом на полном ходу снесла иномарку в Черногорске в Хакасии, за рулем легковушки была девушка без прав, она погибла на месте, сообщает МВД республики. По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota и пожарной машины произошло в пятницу около 18.00 (12.00 мск) на перекрестке улицы Советская и переулка Максима Горького в Черногорске. В результате аварии погибла водитель иномарки — девушка 1988 года рождения. "Автоледи допустила грубое нарушение ПДД: не предоставила преимущества пожарному автомобилю, движущемуся с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончалась на месте, женщина в салоне автомобиля находилась одна", - говорится в сообщении. Уточняется, что погибшая никогда не получала водительского удостоверения. По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20241025/naezd-1979959583.html
черногорск
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Пожарная машина на полном ходу снесла иномарку в Хакасии. Кадры с видеорегистратора
Пожарная машина со спецсигналом на полном ходу снесла иномарку в Хакасии. Как сообщают в МВД республики, за рулем легковушки была девушка без прав, она погибла на месте.
2025-03-21T18:34
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, авто, черногорск, максим горький, toyota corolla
Происшествия, Авто, Черногорск, Максим Горький, Toyota Corolla
В Хакасии произошло смертельное ДТП с участием пожарной машины
В Хакасии погибла водитель, не пропустившая пожарную машину со спецсигналом