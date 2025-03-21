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Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских беспилотника
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 21.03.2025
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:43:00+03:00
2025-03-21T15:43:00+03:00
2025-03-21T15:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать первого марта с 13.30 до 14.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских беспилотника
Минобороны: силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями