https://ria.ru/20250321/dron-2006409154.html
В Харьковской области дрон атаковал автомобиль скорой помощи
В Харьковской области дрон атаковал автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 21.03.2025
В Харьковской области дрон атаковал автомобиль скорой помощи
Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Харьковской области, пострадал водитель, сообщил глава региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:28:00+03:00
2025-03-21T11:28:00+03:00
2025-03-21T11:37:00+03:00
в мире
харьковская область
виталий ганчев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006411096_0:104:809:559_1920x0_80_0_0_adac8c936c329df89850a44881a21536.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Харьковской области, пострадал водитель, сообщил глава региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Боевики киевского режима, используя FPV-дрон, нанесли удар по автомобилю скорой помощи, который использовался на освобожденной территории Харьковской области для обслуживания населения", - написал он. Заметив приближающийся беспилотник, водитель "скорой" успел остановиться и спрятаться в укрытие. В результате он получил контузию, автомобиль был повреждён осколками, добавил Ганчев.
https://ria.ru/20240817/ataka-1966744733.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006411096_0:28:809:635_1920x0_80_0_0_a674694e9e90ed1e1664c1a5c246aaa2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, виталий ганчев
В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев
В Харьковской области дрон атаковал автомобиль скорой помощи
В Харьковской области дрон атаковал автомобиль скорой, пострадал водитель