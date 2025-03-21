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В Харьковской области дрон атаковал автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 21.03.2025
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11:28 21.03.2025 (обновлено: 11:37 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/dron-2006409154.html
В Харьковской области дрон атаковал автомобиль скорой помощи
В Харьковской области дрон атаковал автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 21.03.2025
В Харьковской области дрон атаковал автомобиль скорой помощи
Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Харьковской области, пострадал водитель, сообщил глава региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:28:00+03:00
2025-03-21T11:37:00+03:00
в мире
харьковская область
виталий ганчев
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Харьковской области, пострадал водитель, сообщил глава региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Боевики киевского режима, используя FPV-дрон, нанесли удар по автомобилю скорой помощи, который использовался на освобожденной территории Харьковской области для обслуживания населения", - написал он. Заметив приближающийся беспилотник, водитель "скорой" успел остановиться и спрятаться в укрытие. В результате он получил контузию, автомобиль был повреждён осколками, добавил Ганчев.
https://ria.ru/20240817/ataka-1966744733.html
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в мире, харьковская область, виталий ганчев
В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев
В Харьковской области дрон атаковал автомобиль скорой помощи

В Харьковской области дрон атаковал автомобиль скорой, пострадал водитель

© Фото : Говорит Ганчев/TelegramПоследствия атаки FPV-дрона по автомобилю скорой помощи в Харьковской области
Последствия атаки FPV-дрона по автомобилю скорой помощи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Говорит Ганчев/Telegram
Последствия атаки FPV-дрона по автомобилю скорой помощи в Харьковской области
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Харьковской области, пострадал водитель, сообщил глава региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
"Боевики киевского режима, используя FPV-дрон, нанесли удар по автомобилю скорой помощи, который использовался на освобожденной территории Харьковской области для обслуживания населения", - написал он.
Заметив приближающийся беспилотник, водитель "скорой" успел остановиться и спрятаться в укрытие. В результате он получил контузию, автомобиль был повреждён осколками, добавил Ганчев.
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