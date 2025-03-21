https://ria.ru/20250321/dron-2006409154.html

В Харьковской области дрон атаковал автомобиль скорой помощи

В Харьковской области дрон атаковал автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 21.03.2025

В Харьковской области дрон атаковал автомобиль скорой помощи

Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Харьковской области, пострадал водитель, сообщил глава региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T11:28:00+03:00

2025-03-21T11:28:00+03:00

2025-03-21T11:37:00+03:00

в мире

харьковская область

виталий ганчев

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Харьковской области, пострадал водитель, сообщил глава региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Боевики киевского режима, используя FPV-дрон, нанесли удар по автомобилю скорой помощи, который использовался на освобожденной территории Харьковской области для обслуживания населения", - написал он. Заметив приближающийся беспилотник, водитель "скорой" успел остановиться и спрятаться в укрытие. В результате он получил контузию, автомобиль был повреждён осколками, добавил Ганчев.

https://ria.ru/20240817/ataka-1966744733.html

харьковская область

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Варвара Скокшина

в мире, харьковская область, виталий ганчев