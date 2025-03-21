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В ЛНР дрон атаковал рабочих при разгрузке - РИА Новости, 21.03.2025
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10:08 21.03.2025 (обновлено: 11:20 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/dron-2006388965.html
В ЛНР дрон атаковал рабочих при разгрузке
В ЛНР дрон атаковал рабочих при разгрузке - РИА Новости, 21.03.2025
В ЛНР дрон атаковал рабочих при разгрузке
В Кременной в ЛНР украинский дрон-камикадзе атаковал рабочих при разгрузке стройматериалов, сообщило правительство республики в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2025
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луганская народная республика
астраханская область
происшествия
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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. В Кременной в ЛНР украинский дрон-камикадзе атаковал рабочих при разгрузке стройматериалов, сообщило правительство республики в Telegram-канале."Дрон-камикадзе атаковал рабочих при разгрузке стройматериалов в Кременной. Тяжело ранен водитель автотранспортного средства, сотрудник МинЖКХ Астраханской области", — отметили в пресс-службе. Мужчина сейчас в реанимации.Власти также сообщили, что на месте атаки дрона-камикадзе находился заместитель министра ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев, он не пострадал.В Кременной чиновник был в рабочей командировке, курируя работу астраханских восстановительных бригад.Как отмечается, в ноябре 2024 года Агаев уже попадал под обстрел со стороны ВСУ в ЛНР. Тогда он получил ранение, сначала его доставили в лечебное учреждение ЛНР, позже перевезли в больницу Астрахани, откуда выписали в декабре.
https://ria.ru/20250320/vsu-2006231722.html
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луганская народная республика, астраханская область, происшествия
Луганская Народная Республика, Астраханская область, Происшествия
В ЛНР дрон атаковал рабочих при разгрузке

В ЛНР дрон атаковал рабочих, на месте был астраханский замминистра ЖКХ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. В Кременной в ЛНР украинский дрон-камикадзе атаковал рабочих при разгрузке стройматериалов, сообщило правительство республики в Telegram-канале.
«
"Дрон-камикадзе атаковал рабочих при разгрузке стройматериалов в Кременной. Тяжело ранен водитель автотранспортного средства, сотрудник МинЖКХ Астраханской области", — отметили в пресс-службе.
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Мужчина сейчас в реанимации.
Власти также сообщили, что на месте атаки дрона-камикадзе находился заместитель министра ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев, он не пострадал.
В Кременной чиновник был в рабочей командировке, курируя работу астраханских восстановительных бригад.
Как отмечается, в ноябре 2024 года Агаев уже попадал под обстрел со стороны ВСУ в ЛНР. Тогда он получил ранение, сначала его доставили в лечебное учреждение ЛНР, позже перевезли в больницу Астрахани, откуда выписали в декабре.
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Луганская Народная РеспубликаАстраханская областьПроисшествия
 
 
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