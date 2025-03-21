https://ria.ru/20250321/dron-2006388965.html

В ЛНР дрон атаковал рабочих при разгрузке

В ЛНР дрон атаковал рабочих при разгрузке - РИА Новости, 21.03.2025

В ЛНР дрон атаковал рабочих при разгрузке

В Кременной в ЛНР украинский дрон-камикадзе атаковал рабочих при разгрузке стройматериалов, сообщило правительство республики в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T10:08:00+03:00

2025-03-21T10:08:00+03:00

2025-03-21T11:20:00+03:00

луганская народная республика

астраханская область

происшествия

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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. В Кременной в ЛНР украинский дрон-камикадзе атаковал рабочих при разгрузке стройматериалов, сообщило правительство республики в Telegram-канале."Дрон-камикадзе атаковал рабочих при разгрузке стройматериалов в Кременной. Тяжело ранен водитель автотранспортного средства, сотрудник МинЖКХ Астраханской области", — отметили в пресс-службе. Мужчина сейчас в реанимации.Власти также сообщили, что на месте атаки дрона-камикадзе находился заместитель министра ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев, он не пострадал.В Кременной чиновник был в рабочей командировке, курируя работу астраханских восстановительных бригад.Как отмечается, в ноябре 2024 года Агаев уже попадал под обстрел со стороны ВСУ в ЛНР. Тогда он получил ранение, сначала его доставили в лечебное учреждение ЛНР, позже перевезли в больницу Астрахани, откуда выписали в декабре.

https://ria.ru/20250320/vsu-2006231722.html

https://ria.ru/20250320/ataka-2006225018.html

луганская народная республика

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, астраханская область, происшествия