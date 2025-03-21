https://ria.ru/20250321/doma-2006369968.html

Паводок затопил 107 домов в 11 регионах России

Паводок затопил 107 домов в 11 регионах России - РИА Новости, 21.03.2025

Паводок затопил 107 домов в 11 регионах России

В 11 регионах РФ затоплены 107 домов и 310 приусадебных участков из-за паводка, за сутки освободились от воды 21 жилой и 81 дачный дом, сообщается в... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T08:51:00+03:00

2025-03-21T08:51:00+03:00

2025-03-21T08:51:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

паводки в россии — 2025

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В 11 регионах РФ затоплены 107 домов и 310 приусадебных участков из-за паводка, за сутки освободились от воды 21 жилой и 81 дачный дом, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Сотрудники МЧС России обеспечивают безопасный пропуск весеннего половодья. В 11 субъектах остаются затопленными: 107 жилых домов; 310 приусадебных участков; 48 низководных мостов; 39 участков автодорог. За сутки освободились от воды: 21 жилой и 81 дачный дом; 209 приусадебных участков; восемь низководных мостов; пять участков автодорог", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники МЧС России проводят превентивные мероприятия и мониторинг обстановки, в том числе с применением беспилотников. Также в местах подтоплений оказывается адресная помощь людям, организованы лодочные переправы, спасатели подвозят продукты и предметы первой необходимости.

https://ria.ru/20250316/selo-2005373105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), паводки в россии — 2025