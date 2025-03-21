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Паводок затопил 107 домов в 11 регионах России - РИА Новости, 21.03.2025
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08:51 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/doma-2006369968.html
Паводок затопил 107 домов в 11 регионах России
Паводок затопил 107 домов в 11 регионах России - РИА Новости, 21.03.2025
Паводок затопил 107 домов в 11 регионах России
В 11 регионах РФ затоплены 107 домов и 310 приусадебных участков из-за паводка, за сутки освободились от воды 21 жилой и 81 дачный дом, сообщается в... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T08:51:00+03:00
2025-03-21T08:51:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
паводки в россии — 2025
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В 11 регионах РФ затоплены 107 домов и 310 приусадебных участков из-за паводка, за сутки освободились от воды 21 жилой и 81 дачный дом, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Сотрудники МЧС России обеспечивают безопасный пропуск весеннего половодья. В 11 субъектах остаются затопленными: 107 жилых домов; 310 приусадебных участков; 48 низководных мостов; 39 участков автодорог. За сутки освободились от воды: 21 жилой и 81 дачный дом; 209 приусадебных участков; восемь низководных мостов; пять участков автодорог", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники МЧС России проводят превентивные мероприятия и мониторинг обстановки, в том числе с применением беспилотников. Также в местах подтоплений оказывается адресная помощь людям, организованы лодочные переправы, спасатели подвозят продукты и предметы первой необходимости.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), паводки в россии — 2025
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Паводки в России — 2025
Паводок затопил 107 домов в 11 регионах России

Паводок затопил 107 домов и 310 участков в 11 регионах России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПодтопление дачного участка
Подтопление дачного участка - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Подтопление дачного участка
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В 11 регионах РФ затоплены 107 домов и 310 приусадебных участков из-за паводка, за сутки освободились от воды 21 жилой и 81 дачный дом, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"Сотрудники МЧС России обеспечивают безопасный пропуск весеннего половодья. В 11 субъектах остаются затопленными: 107 жилых домов; 310 приусадебных участков; 48 низководных мостов; 39 участков автодорог. За сутки освободились от воды: 21 жилой и 81 дачный дом; 209 приусадебных участков; восемь низководных мостов; пять участков автодорог", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники МЧС России проводят превентивные мероприятия и мониторинг обстановки, в том числе с применением беспилотников. Также в местах подтоплений оказывается адресная помощь людям, организованы лодочные переправы, спасатели подвозят продукты и предметы первой необходимости.
Паводок - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Паводок оставил без транспортного сообщения три села в Саратовской области
16 марта, 20:18
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Паводки в России — 2025
 
 
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