Предсмертный дневник жительницы курского села передали в музей
Предсмертный дневник жительницы курской Мартыновки передали в музей
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Предсмертный дневник жительницы села Мартыновка Курской области, освобожденного 11 марта, передали в краеведческий музей региона, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов передал дневник Татьяны Сергеевны в Курский краеведческий музей. На эту церемонию пригласили близких погибшей женщины — дочку и внука, которые согласились, чтобы эти записи стали частью будущего музея, посвященного тем нечеловеческим испытаниям, которые выпали на долю курян, и нашей общей Победе", - написал Хинштейн.
По его словам, в августе 2024 года жительница села Мартыновка отказалась уезжать вместе с родными.
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"Не хотела оставлять дом, верила, что ничего страшного не случится. Долгие месяцы она жила в оккупации. Не было ни света, ни газа, ни тепла. Она начала записывать все, что происходило, — как приходила зима, как спасалась от обстрелов, как спала под столом в сарае", - написал Хинштейн. Он добавил, что записи женщины после освобождения Мартыновки нашли бойцы батальона питерского спецназа "Ахмат".
Хинштейн пояснил, что в музее уже сейчас начинают формировать экспозицию. "Нам уже передаются личные вещи бойцов и жителей приграничья, шевроны, форма, оружие, свидетельства преступлений киевских боевиков. Мы должны собрать все доказательства этого звериного, бесчеловечного нацизма, который творили оккупанты на курской земле", - подчеркнул врио губернатора.
В августе прошлого года житель курского села Мартыновка Виталий Скибин рассказал РИА Новости, что его бабушка Татьяна Васькова спасла его из украинской оккупации и плена. По словам мужчины, вошедшие в село боевики связали его, после чего пошли грабить соседние дома, пообещав позднее расстрелять. Бабушка Виталия развязала внука, ему пришлось 4 часа выбираться из опасной зоны. Сама Татьяна Васькова идти с ним отказалась. Позже женщину нашли погибшей в своем доме, при Васьковой обнаружили дневник.
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