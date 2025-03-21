https://ria.ru/20250321/damba-2006404780.html

В Курганской области разлив реки повредил дамбу

В Курганской области разлив реки повредил дамбу - РИА Новости, 21.03.2025

В Курганской области разлив реки повредил дамбу

Дамба на автодороге в селе Кушма в Курганской области повреждена из-за разлива реки Чесноковка, угрозы подтопления домовладений нет, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T11:15:00+03:00

2025-03-21T11:15:00+03:00

2025-03-21T11:29:00+03:00

происшествия

курганская область

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 мар – РИА Новости. Дамба на автодороге в селе Кушма в Курганской области повреждена из-за разлива реки Чесноковка, угрозы подтопления домовладений нет, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. "И.о. прокурора Шумихинского района Николай Захаров выехал на место повреждения дамбы автомобильной дороги в селе Кушма Шумихинского муниципального округа в результате разлива реки Чесноковка… При обследовании поврежденного участка дамбы и прилегающей территории угрозы подтопления домовладений в данном населенном пункте не установлено", - говорится в сообщении. Для профилактики негативных последствий и своевременной активизации сил и средств по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории населенного пункта объявлен режим повышенной готовности. Вопрос прохождения паводка на территории Шумихинского муниципального округа поставлен на контроль прокуратуры района, поясняет надзорное ведомство. Под данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, по прогнозу паводковой обстановки продолжится развитие весеннего половодья, разрушение ледяного покрова рек. Сохраняется подтопление шести участков автодорог в Целинном и Далматовском муниципальных округах. В зону возможного подтопления из-за резкого снеготаяния может попасть участок автодороги в Каргапольском округе. Фактические уровни воды по большинству гидропостов на основных реках Курганской области будут находиться в пределах средних многолетних значений.

https://ria.ru/20250318/asha-2005729894.html

https://ria.ru/20241005/altaj-1976482387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курганская область, россия