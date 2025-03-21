В Курганской области разлив реки повредил дамбу
В Курганской области из-за разлива реки Чесноковка повреждена дамба
© Прокуратура Курганской области/TelegramДамба на автодороге в селе Кушма в Курганской области, поврежденная из-за разлива реки Чесноковка
Дамба на автодороге в селе Кушма в Курганской области, поврежденная из-за разлива реки Чесноковка
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 мар – РИА Новости. Дамба на автодороге в селе Кушма в Курганской области повреждена из-за разлива реки Чесноковка, угрозы подтопления домовладений нет, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
"И.о. прокурора Шумихинского района Николай Захаров выехал на место повреждения дамбы автомобильной дороги в селе Кушма Шумихинского муниципального округа в результате разлива реки Чесноковка… При обследовании поврежденного участка дамбы и прилегающей территории угрозы подтопления домовладений в данном населенном пункте не установлено", - говорится в сообщении.
Для профилактики негативных последствий и своевременной активизации сил и средств по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории населенного пункта объявлен режим повышенной готовности.
Вопрос прохождения паводка на территории Шумихинского муниципального округа поставлен на контроль прокуратуры района, поясняет надзорное ведомство.
Под данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, по прогнозу паводковой обстановки продолжится развитие весеннего половодья, разрушение ледяного покрова рек. Сохраняется подтопление шести участков автодорог в Целинном и Далматовском муниципальных округах. В зону возможного подтопления из-за резкого снеготаяния может попасть участок автодороги в Каргапольском округе. Фактические уровни воды по большинству гидропостов на основных реках Курганской области будут находиться в пределах средних многолетних значений.
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