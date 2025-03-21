Рейтинг@Mail.ru
В Курганской области разлив реки повредил дамбу - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 21.03.2025 (обновлено: 11:29 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/damba-2006404780.html
В Курганской области разлив реки повредил дамбу
В Курганской области разлив реки повредил дамбу - РИА Новости, 21.03.2025
В Курганской области разлив реки повредил дамбу
Дамба на автодороге в селе Кушма в Курганской области повреждена из-за разлива реки Чесноковка, угрозы подтопления домовладений нет, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:15:00+03:00
2025-03-21T11:29:00+03:00
происшествия
курганская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006409032_10:0:1272:710_1920x0_80_0_0_a0d74ac4e5e4ae6b7ad98e7c249f8f9a.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 21 мар – РИА Новости. Дамба на автодороге в селе Кушма в Курганской области повреждена из-за разлива реки Чесноковка, угрозы подтопления домовладений нет, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. "И.о. прокурора Шумихинского района Николай Захаров выехал на место повреждения дамбы автомобильной дороги в селе Кушма Шумихинского муниципального округа в результате разлива реки Чесноковка… При обследовании поврежденного участка дамбы и прилегающей территории угрозы подтопления домовладений в данном населенном пункте не установлено", - говорится в сообщении. Для профилактики негативных последствий и своевременной активизации сил и средств по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории населенного пункта объявлен режим повышенной готовности. Вопрос прохождения паводка на территории Шумихинского муниципального округа поставлен на контроль прокуратуры района, поясняет надзорное ведомство. Под данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, по прогнозу паводковой обстановки продолжится развитие весеннего половодья, разрушение ледяного покрова рек. Сохраняется подтопление шести участков автодорог в Целинном и Далматовском муниципальных округах. В зону возможного подтопления из-за резкого снеготаяния может попасть участок автодороги в Каргапольском округе. Фактические уровни воды по большинству гидропостов на основных реках Курганской области будут находиться в пределах средних многолетних значений.
https://ria.ru/20250318/asha-2005729894.html
https://ria.ru/20241005/altaj-1976482387.html
курганская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006409032_325:0:1272:710_1920x0_80_0_0_59c9202d49c754a4fe2c3adc79f7fab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курганская область, россия
Происшествия, Курганская область, Россия
В Курганской области разлив реки повредил дамбу

В Курганской области из-за разлива реки Чесноковка повреждена дамба

© Прокуратура Курганской области/TelegramДамба на автодороге в селе Кушма в Курганской области, поврежденная из-за разлива реки Чесноковка
Дамба на автодороге в селе Кушма в Курганской области, поврежденная из-за разлива реки Чесноковка - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Прокуратура Курганской области/Telegram
Дамба на автодороге в селе Кушма в Курганской области, поврежденная из-за разлива реки Чесноковка
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 21 мар – РИА Новости. Дамба на автодороге в селе Кушма в Курганской области повреждена из-за разлива реки Чесноковка, угрозы подтопления домовладений нет, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
"И.о. прокурора Шумихинского района Николай Захаров выехал на место повреждения дамбы автомобильной дороги в селе Кушма Шумихинского муниципального округа в результате разлива реки Чесноковка… При обследовании поврежденного участка дамбы и прилегающей территории угрозы подтопления домовладений в данном населенном пункте не установлено", - говорится в сообщении.
Подтопление в Аше - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Вода ушла из подтопленных жилых домов и участков в челябинской Аше
18 марта, 15:26
Для профилактики негативных последствий и своевременной активизации сил и средств по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории населенного пункта объявлен режим повышенной готовности.
Вопрос прохождения паводка на территории Шумихинского муниципального округа поставлен на контроль прокуратуры района, поясняет надзорное ведомство.
Под данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, по прогнозу паводковой обстановки продолжится развитие весеннего половодья, разрушение ледяного покрова рек. Сохраняется подтопление шести участков автодорог в Целинном и Далматовском муниципальных округах. В зону возможного подтопления из-за резкого снеготаяния может попасть участок автодороги в Каргапольском округе. Фактические уровни воды по большинству гидропостов на основных реках Курганской области будут находиться в пределах средних многолетних значений.
Последствия прорыва дамбы в Шелаболихе в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
На Алтае устраняют последствия прорыва дамбы
5 октября 2024, 09:27
 
ПроисшествияКурганская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала