https://ria.ru/20250321/dagestan-2006591597.html

В Дагестане женщина жестоко избила трехлетнюю дочь

В Дагестане женщина жестоко избила трехлетнюю дочь - РИА Новости, 21.03.2025

В Дагестане женщина жестоко избила трехлетнюю дочь

Женщина в дагестанском Каспийске избила малолетнюю дочь, ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T21:35:00+03:00

2025-03-21T21:35:00+03:00

2025-03-21T21:35:00+03:00

происшествия

россия

каспийск

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg

МАХАЧКАЛА, 21 мар - РИА Новости. Женщина в дагестанском Каспийске избила малолетнюю дочь, ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "По данным следствия, 20 марта 2025 года малолетний ребенок получил тяжелые телесные повреждения в результате действий своей матери. Женщина применила физическую силу к дочери, нанеся ей удары. В результате полученных травм девочка госпитализирована в медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести", – говорится в сообщении. Против женщины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ). В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили, что пострадавшей три года. Ведомство организовало проверку, отмечается, что "будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также надлежащему исполнению родительских обязанностей и семейному благополучию".

https://ria.ru/20250321/arest-2006583120.html

россия

каспийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, каспийск, следственный комитет россии (ск рф)