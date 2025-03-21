https://ria.ru/20250321/dagestan-2006591597.html
В Дагестане женщина жестоко избила трехлетнюю дочь
В Дагестане женщина жестоко избила трехлетнюю дочь - РИА Новости, 21.03.2025
В Дагестане женщина жестоко избила трехлетнюю дочь
Женщина в дагестанском Каспийске избила малолетнюю дочь, ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T21:35:00+03:00
2025-03-21T21:35:00+03:00
2025-03-21T21:35:00+03:00
происшествия
россия
каспийск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
МАХАЧКАЛА, 21 мар - РИА Новости. Женщина в дагестанском Каспийске избила малолетнюю дочь, ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "По данным следствия, 20 марта 2025 года малолетний ребенок получил тяжелые телесные повреждения в результате действий своей матери. Женщина применила физическую силу к дочери, нанеся ей удары. В результате полученных травм девочка госпитализирована в медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести", – говорится в сообщении. Против женщины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ). В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили, что пострадавшей три года. Ведомство организовало проверку, отмечается, что "будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также надлежащему исполнению родительских обязанностей и семейному благополучию".
https://ria.ru/20250321/arest-2006583120.html
россия
каспийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, каспийск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Каспийск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане женщина жестоко избила трехлетнюю дочь
В Дагестане ребенок попал в больницу после избиения матерью, СК возбудил дело