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В Дагестане женщина жестоко избила трехлетнюю дочь - РИА Новости, 21.03.2025
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21:35 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/dagestan-2006591597.html
В Дагестане женщина жестоко избила трехлетнюю дочь
В Дагестане женщина жестоко избила трехлетнюю дочь - РИА Новости, 21.03.2025
В Дагестане женщина жестоко избила трехлетнюю дочь
Женщина в дагестанском Каспийске избила малолетнюю дочь, ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T21:35:00+03:00
2025-03-21T21:35:00+03:00
происшествия
россия
каспийск
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МАХАЧКАЛА, 21 мар - РИА Новости. Женщина в дагестанском Каспийске избила малолетнюю дочь, ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "По данным следствия, 20 марта 2025 года малолетний ребенок получил тяжелые телесные повреждения в результате действий своей матери. Женщина применила физическую силу к дочери, нанеся ей удары. В результате полученных травм девочка госпитализирована в медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести", – говорится в сообщении. Против женщины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ). В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили, что пострадавшей три года. Ведомство организовало проверку, отмечается, что "будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также надлежащему исполнению родительских обязанностей и семейному благополучию".
https://ria.ru/20250321/arest-2006583120.html
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происшествия, россия, каспийск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Каспийск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане женщина жестоко избила трехлетнюю дочь

В Дагестане ребенок попал в больницу после избиения матерью, СК возбудил дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 21 мар - РИА Новости. Женщина в дагестанском Каспийске избила малолетнюю дочь, ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
«
"По данным следствия, 20 марта 2025 года малолетний ребенок получил тяжелые телесные повреждения в результате действий своей матери. Женщина применила физическую силу к дочери, нанеся ей удары. В результате полученных травм девочка госпитализирована в медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
Против женщины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ).
В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили, что пострадавшей три года. Ведомство организовало проверку, отмечается, что "будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также надлежащему исполнению родительских обязанностей и семейному благополучию".
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