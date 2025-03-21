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В Череповце четыре человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 21.03.2025
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18:52 21.03.2025 (обновлено: 19:01 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/cherepovets-2006567211.html
В Череповце четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
В Череповце четыре человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 21.03.2025
В Череповце четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
Четыре человека пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Череповце в Вологодской области, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T18:52:00+03:00
2025-03-21T19:01:00+03:00
происшествия
череповец
вологодская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дтп
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Череповце в Вологодской области, сообщает УМВД России по региону. ДТП произошло днем с участием автомобиля Opel Astra и маршрутного автобуса "МАЗ". По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля Opel Astra при перестроении не предоставила преимущество движущемуся в попутном направлении маршрутному автобусу. Произошло столкновение, от удара легковой автомобиль отбросило на разделительный газон. "В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре пассажира автобуса. Две пассажирки, 1975 и 1971 годов рождения, и мужчина 1981 года рождения бригадой скорой медицинской помощи осмотрены на месте, в связи с полученными ушибами им рекомендовано амбулаторное лечение. Женщина 1952 года рождения с травмой кисти руки доставлена в больницу", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20250321/dtp-2006564208.html
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череповец
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происшествия, череповец, вологодская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп, россия
Происшествия, Череповец, Вологодская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП, Россия
В Череповце четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

В Череповце четыре человека пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом

© Фото : УМВД России по Вологодской области/TelegramДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Череповце
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Череповце - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : УМВД России по Вологодской области/Telegram
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Череповце
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Череповце в Вологодской области, сообщает УМВД России по региону.
ДТП произошло днем с участием автомобиля Opel Astra и маршрутного автобуса "МАЗ". По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля Opel Astra при перестроении не предоставила преимущество движущемуся в попутном направлении маршрутному автобусу. Произошло столкновение, от удара легковой автомобиль отбросило на разделительный газон.
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"В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре пассажира автобуса. Две пассажирки, 1975 и 1971 годов рождения, и мужчина 1981 года рождения бригадой скорой медицинской помощи осмотрены на месте, в связи с полученными ушибами им рекомендовано амбулаторное лечение. Женщина 1952 года рождения с травмой кисти руки доставлена в больницу", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.
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ПроисшествияЧереповецВологодская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ДТПРоссия
 
 
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