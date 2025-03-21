https://ria.ru/20250321/cherepovets-2006567211.html

В Череповце четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

В Череповце четыре человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 21.03.2025

В Череповце четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

Четыре человека пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Череповце в Вологодской области, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T18:52:00+03:00

2025-03-21T18:52:00+03:00

2025-03-21T19:01:00+03:00

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Череповце в Вологодской области, сообщает УМВД России по региону. ДТП произошло днем с участием автомобиля Opel Astra и маршрутного автобуса "МАЗ". По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля Opel Astra при перестроении не предоставила преимущество движущемуся в попутном направлении маршрутному автобусу. Произошло столкновение, от удара легковой автомобиль отбросило на разделительный газон. "В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре пассажира автобуса. Две пассажирки, 1975 и 1971 годов рождения, и мужчина 1981 года рождения бригадой скорой медицинской помощи осмотрены на месте, в связи с полученными ушибами им рекомендовано амбулаторное лечение. Женщина 1952 года рождения с травмой кисти руки доставлена в больницу", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20250321/dtp-2006564208.html

https://ria.ru/20250320/dtp-2006162712.html

череповец

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происшествия, череповец, вологодская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп, россия