https://ria.ru/20250321/burjatija-2006430887.html
В Бурятии подтвердили сальмонеллез у 21 вахтовика
В Бурятии подтвердили сальмонеллез у 21 вахтовика - РИА Новости, 21.03.2025
В Бурятии подтвердили сальмонеллез у 21 вахтовика
Сальмонеллез подтвержден у 21 работника вахтового поселка Северомуйск Муйского района Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T12:50:00+03:00
2025-03-21T12:50:00+03:00
2025-03-21T12:50:00+03:00
происшествия
муйский район
республика бурятия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УЛАН-УДЭ, 21 мар – РИА Новости. Сальмонеллез подтвержден у 21 работника вахтового поселка Северомуйск Муйского района Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. "В связи с регистрацией 21 случая сальмонеллеза среди работников вахтового поселка Северомуйск Муйского района управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия совместно с Восточно-Сибирским территориальным отделом управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту проводится эпидемиологическое расследование", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе отметили, что проводится необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий - медосмотр, лабораторное обследование контактных лиц, лабораторные исследования проб, отобранных с объектов (пищевых продуктов, воды и смывов) для установления очага заболевания.
https://ria.ru/20241125/salmonellez-1985574688.html
муйский район
республика бурятия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, муйский район, республика бурятия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Муйский район, Республика Бурятия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Бурятии подтвердили сальмонеллез у 21 вахтовика
В Бурятии у 21 работника вахтового поселка Северомуйск подтвердили сальмонеллез