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"Идиоты". На Западе предостерегли Британию от опасных игр с Россией - РИА Новости, 21.03.2025
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18:27 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/britaniya-2006563420.html
"Идиоты". На Западе предостерегли Британию от опасных игр с Россией
"Идиоты". На Западе предостерегли Британию от опасных игр с Россией - РИА Новости, 21.03.2025
"Идиоты". На Западе предостерегли Британию от опасных игр с Россией
Попытки Лондона мериться с Москвой ядерными силами выглядят нелепо, Россия может потопить Британию одним "Сарматом", заявил профессор Хельсинкского университета РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T18:27:00+03:00
2025-03-21T18:27:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Попытки Лондона мериться с Москвой ядерными силами выглядят нелепо, Россия может потопить Британию одним "Сарматом", заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Киру Стармеру и высшему военному командованию Великобритании было бы полезно признать, что Россия может потопить ваш остров в считанные минуты. Президент США Дональд Трамп также эффективно контролирует ваше ядерное оружие. Если вы хотите играть в (ядерную) игру, вам нужно иметь при себе реальные козыри. Идиоты", — написал он.Малинен добавил, что, по его мнению, для этого хватило бы и одного "Сармата".Накануне контр-адмирал Королевского флота в отставке Крис Пэрри в беседе с The Telegraph заявил, что британские атомные подлодки, вооруженные баллистическими ракетами Trident, способны уничтожить 40 российских городов.Как ранее сообщал таблоид Daily Express, Великобритания хочет иметь право самостоятельно использовать ядерное оружие для сдерживания России на фоне растущих опасений по поводу политических сдвигов в доктрине Белого дома.Великобритания и США по-прежнему действуют в соответствии с Соглашением о взаимной обороне 1958 года, которое позволяет передавать специальные технологии между обеими странами. В 1963 году президент Джон Кеннеди предоставил Британии оперативную автономию в использовании ядерного оружия с участием американских систем доставки.
https://ria.ru/20250321/makron-2006499911.html
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в мире, россия, кир стармер, великобритания, дональд трамп, сша
В мире, Россия, Кир Стармер, Великобритания, Дональд Трамп, США
"Идиоты". На Западе предостерегли Британию от опасных игр с Россией

Финский профессор Малинен: Россия может потопить Британию одним "Сарматом"

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Попытки Лондона мериться с Москвой ядерными силами выглядят нелепо, Россия может потопить Британию одним "Сарматом", заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Киру Стармеру и высшему военному командованию Великобритании было бы полезно признать, что Россия может потопить ваш остров в считанные минуты. Президент США Дональд Трамп также эффективно контролирует ваше ядерное оружие. Если вы хотите играть в (ядерную) игру, вам нужно иметь при себе реальные козыри. Идиоты", — написал он.
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Малинен добавил, что, по его мнению, для этого хватило бы и одного "Сармата".
Накануне контр-адмирал Королевского флота в отставке Крис Пэрри в беседе с The Telegraph заявил, что британские атомные подлодки, вооруженные баллистическими ракетами Trident, способны уничтожить 40 российских городов.
Как ранее сообщал таблоид Daily Express, Великобритания хочет иметь право самостоятельно использовать ядерное оружие для сдерживания России на фоне растущих опасений по поводу политических сдвигов в доктрине Белого дома.
Великобритания и США по-прежнему действуют в соответствии с Соглашением о взаимной обороне 1958 года, которое позволяет передавать специальные технологии между обеими странами. В 1963 году президент Джон Кеннеди предоставил Британии оперативную автономию в использовании ядерного оружия с участием американских систем доставки.
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