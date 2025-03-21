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Британия заморозила российские активы на 25 миллиардов фунтов стерлингов - РИА Новости, 21.03.2025
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14:55 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/britanija-2006477763.html
Британия заморозила российские активы на 25 миллиардов фунтов стерлингов
Британия заморозила российские активы на 25 миллиардов фунтов стерлингов - РИА Новости, 21.03.2025
Британия заморозила российские активы на 25 миллиардов фунтов стерлингов
Великобритания заморозила российские активы на 25 миллиардов фунтов стерлингов, заявила министр финансов королевства Эмма Рейнольдс. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:55:00+03:00
2025-03-21T14:55:00+03:00
россия
украина
великобритания
сергей лавров
евросоюз
g7
euroclear
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Великобритания заморозила российские активы на 25 миллиардов фунтов стерлингов, заявила министр финансов королевства Эмма Рейнольдс. "Великобритания заморозила российские активы на сумму 25 миллиардов фунтов стерлингов", - приводятся слова Рейнольдс в сообщении министерства финансов. Как утверждает британский минфин, антироссийские санкции, введенные королевством с 2022 года, "лишили" Россию 400 миллиардов долларов. Рейнольдс добавила, что Британия продолжит санкционную политику в отношении России, чтобы поддержать Украину. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20250313/zaharova-2004732845.html
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россия, украина, великобритания, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Великобритания, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России, В мире
Британия заморозила российские активы на 25 миллиардов фунтов стерлингов

Рейнольдс: Британия заморозила активы РФ на 25 миллиардов фунтов стерлингов

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Великобритания заморозила российские активы на 25 миллиардов фунтов стерлингов, заявила министр финансов королевства Эмма Рейнольдс.
"Великобритания заморозила российские активы на сумму 25 миллиардов фунтов стерлингов", - приводятся слова Рейнольдс в сообщении министерства финансов.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
МИД назвал попытки присвоить российские активы на территории ЕС воровством
13 марта, 13:19
Как утверждает британский минфин, антироссийские санкции, введенные королевством с 2022 года, "лишили" Россию 400 миллиардов долларов. Рейнольдс добавила, что Британия продолжит санкционную политику в отношении России, чтобы поддержать Украину.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Евросоюз отказался размораживать российские активы
20 марта, 16:37
 
РоссияУкраинаВеликобританияСергей ЛавровЕвросоюзG7EuroclearСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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