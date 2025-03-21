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Британия заморозила российские активы на 25 миллиардов фунтов стерлингов
Британия заморозила российские активы на 25 миллиардов фунтов стерлингов - РИА Новости, 21.03.2025
Британия заморозила российские активы на 25 миллиардов фунтов стерлингов
Великобритания заморозила российские активы на 25 миллиардов фунтов стерлингов, заявила министр финансов королевства Эмма Рейнольдс. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:55:00+03:00
2025-03-21T14:55:00+03:00
2025-03-21T14:55:00+03:00
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euroclear
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Великобритания заморозила российские активы на 25 миллиардов фунтов стерлингов, заявила министр финансов королевства Эмма Рейнольдс. "Великобритания заморозила российские активы на сумму 25 миллиардов фунтов стерлингов", - приводятся слова Рейнольдс в сообщении министерства финансов. Как утверждает британский минфин, антироссийские санкции, введенные королевством с 2022 года, "лишили" Россию 400 миллиардов долларов. Рейнольдс добавила, что Британия продолжит санкционную политику в отношении России, чтобы поддержать Украину. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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россия, украина, великобритания, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Великобритания, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России, В мире
Британия заморозила российские активы на 25 миллиардов фунтов стерлингов
Рейнольдс: Британия заморозила активы РФ на 25 миллиардов фунтов стерлингов