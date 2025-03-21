https://ria.ru/20250321/bratislava-2006593716.html

В Братиславе прошел митинг против правительства Фицо

В Братиславе прошел митинг против правительства Фицо - РИА Новости, 21.03.2025

В Братиславе прошел митинг против правительства Фицо

Тысячи людей в пятницу вышли на очередной протест в Братиславе, которые организовывает в Словакии с конца 2024 года прокиевская общественная организация "Мир... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T21:49:00+03:00

2025-03-21T21:49:00+03:00

2025-03-21T21:49:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 21 мар - РИА Новости. Тысячи людей в пятницу вышли на очередной протест в Братиславе, которые организовывает в Словакии с конца 2024 года прокиевская общественная организация "Мир Украине", участники митинга недовольны политикой правительства, которое возглавляет Роберт Фицо, и требуют его отставки, передает корреспондент РИА Новости. Антиправительственный митинг в пятницу, как обычно, состоялся на Площади свободы напротив здания правительства Словакии. Организаторы протеста считают, что действующее правительство своей политикой ставит под угрозу принципы демократии. Выступающие со сцены критиковали власти за рост цен на продукты и желание принять законопроект, который бы усилил контроль над неправительственными организациями. Активисты недовольны и строительством крупного завода по производству аккумуляторов для электромобилей в словацком городе Шураны, поскольку считают, что этот проект нанесет существенный вред окружающей среде. Собравшиеся на площади выкрикивали лозунги, направленные против Фицо, включая требования его отставки, некоторые участники принесли на митинг плакаты с оскорбительными надписями в адрес словацкого премьера. По данным словацкого издания Denník N, участие в антиправительственном митинге в Братиславе в пятницу приняли порядка 10-11 тысяч человек. Аналогичные акции были анонсированы в пятницу в более чем 40 городах как в Словакии, так и за рубежом. Акции протеста под лозунгом "Словакия - это Европа" проводятся в республике с конца декабря 2024 года. Митинги стали реакцией на поездку премьер-министра Словакии Фицо в Москву, где его принял президент РФ Владимир Путин. Тогда оппозиция республики также обрушилась на Фицо с критикой, выразив недовольство внешнеполитическим курсом премьера, который, по их мнению, отдаляет Словакию от Европы и способствует ее изоляции от европейских партнеров. Премьер Словакии объяснял, что его поездка была связана с необходимостью решить вопрос с поставками газа в республику на фоне остановки Киевом его транзита по украинской территории. Фицо неоднократно опровергал обвинения оппозиции в том, что правительство хочет изменить внешнеполитическую направленность страны, подчеркивая, что Братислава и дальше будет твердо закреплена в Европейском союзе и НАТО. Премьер говорил, что оппозиция использует ложный нарратив о том, что правительство якобы планирует выход республики из Европейского союза. Таким способом оппозиция, по словам Фицо, хочет повысить напряжение в обществе и спровоцировать переворот.

https://ria.ru/20250320/slovakiya-2006338552.html

https://ria.ru/20250320/sanktsii-2006237807.html

https://ria.ru/20250317/evropa-2005504864.html

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в мире, словакия, братислава, москва, роберт фицо, владимир путин, нато, россия