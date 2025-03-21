https://ria.ru/20250321/bortnikov-2006397391.html
Бортников встретился с министром общественной безопасности Китая
Бортников встретился с министром общественной безопасности Китая - РИА Новости, 21.03.2025
Бортников встретился с министром общественной безопасности Китая
Директор ФСБ РФ Александр Бортников встретился с министром общественной безопасности КНР Ван Сяохуном в Пекине, сообщило агентство Синьхуа. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T10:42:00+03:00
2025-03-21T10:42:00+03:00
2025-03-21T10:42:00+03:00
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ПЕКИН, 21 мар - РИА Новости. Директор ФСБ РФ Александр Бортников встретился с министром общественной безопасности КНР Ван Сяохуном в Пекине, сообщило агентство Синьхуа. "Глава ФСБ РФ встретился с министром общественной безопасности КНР в Пекине", - говорится в сообщении агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, пекин, александр бортников, ван сяохун, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Китай, Пекин, Александр Бортников, Ван Сяохун, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бортников встретился с министром общественной безопасности Китая
Бортников встретился с министром общественной безопасности КНР в Пекине