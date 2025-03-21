https://ria.ru/20250321/bortnikov-2006397391.html

Бортников встретился с министром общественной безопасности Китая

Бортников встретился с министром общественной безопасности Китая - РИА Новости, 21.03.2025

Бортников встретился с министром общественной безопасности Китая

Директор ФСБ РФ Александр Бортников встретился с министром общественной безопасности КНР Ван Сяохуном в Пекине, сообщило агентство Синьхуа. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T10:42:00+03:00

2025-03-21T10:42:00+03:00

2025-03-21T10:42:00+03:00

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ван сяохун

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ПЕКИН, 21 мар - РИА Новости. Директор ФСБ РФ Александр Бортников встретился с министром общественной безопасности КНР Ван Сяохуном в Пекине, сообщило агентство Синьхуа. "Глава ФСБ РФ встретился с министром общественной безопасности КНР в Пекине", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20250227/fsb-2001969747.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, китай, пекин, александр бортников, ван сяохун, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)