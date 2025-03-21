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Бортников встретился с министром общественной безопасности Китая - РИА Новости, 21.03.2025
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10:42 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/bortnikov-2006397391.html
Бортников встретился с министром общественной безопасности Китая
Бортников встретился с министром общественной безопасности Китая - РИА Новости, 21.03.2025
Бортников встретился с министром общественной безопасности Китая
Директор ФСБ РФ Александр Бортников встретился с министром общественной безопасности КНР Ван Сяохуном в Пекине, сообщило агентство Синьхуа. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T10:42:00+03:00
2025-03-21T10:42:00+03:00
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ПЕКИН, 21 мар - РИА Новости. Директор ФСБ РФ Александр Бортников встретился с министром общественной безопасности КНР Ван Сяохуном в Пекине, сообщило агентство Синьхуа. "Глава ФСБ РФ встретился с министром общественной безопасности КНР в Пекине", - говорится в сообщении агентства.
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в мире, россия, китай, пекин, александр бортников, ван сяохун, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Китай, Пекин, Александр Бортников, Ван Сяохун, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бортников встретился с министром общественной безопасности Китая

Бортников встретился с министром общественной безопасности КНР в Пекине

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 мар - РИА Новости. Директор ФСБ РФ Александр Бортников встретился с министром общественной безопасности КНР Ван Сяохуном в Пекине, сообщило агентство Синьхуа.
"Глава ФСБ РФ встретился с министром общественной безопасности КНР в Пекине", - говорится в сообщении агентства.
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В миреРоссияКитайПекинАлександр БортниковВан СяохунФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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