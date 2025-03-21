https://ria.ru/20250321/boeviki-2006536151.html

Минобороны показало кадры уничтожения боевиков "Азова"* в районе Надии

Минобороны показало кадры уничтожения боевиков "Азова"* в районе Надии - РИА Новости, 21.03.2025

Минобороны показало кадры уничтожения боевиков "Азова"* в районе Надии

Минобороны России опубликовало кадры поражения операторами боевых дронов группы украинских военнослужащих штурмовой бригады "Азов"*, собиравшихся провести... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T16:47:00+03:00

2025-03-21T16:47:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения операторами боевых дронов группы украинских военнослужащих штурмовой бригады "Азов"*, собиравшихся провести ротацию в районе населенного пункта Надия в ЛНР. "Военнослужащие разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО с помощью БПЛА выявили в лесополосе в районе населенного пункта Надия ЛНР группу боевиков 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ "Азов"*, следовавшую для проведения ротации на своих позициях. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на личный состав противника", - говорится в сообщении. Уточняется, что военнослужащие бригады "Азов"* были оперативно уничтожены, тем самым сорвана ротация.* Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика

украина

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Ликвидация боевиков "Азов"* дроном в ЛНР Операторы дронов группировки войск «Запад» уничтожили группу боевиков националистической бригады «Азов»* в районе населенного пункта Надия в ЛНР. * Запрещенная в России террористическая организация. 2025-03-21T16:47 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)