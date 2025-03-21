https://ria.ru/20250321/boeviki-2006536151.html
Минобороны показало кадры уничтожения боевиков "Азова"* в районе Надии
Минобороны показало кадры уничтожения боевиков "Азова"* в районе Надии - РИА Новости, 21.03.2025
Минобороны показало кадры уничтожения боевиков "Азова"* в районе Надии
Минобороны России опубликовало кадры поражения операторами боевых дронов группы украинских военнослужащих штурмовой бригады "Азов"*, собиравшихся провести... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T16:47:00+03:00
2025-03-21T16:47:00+03:00
2025-03-21T16:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения операторами боевых дронов группы украинских военнослужащих штурмовой бригады "Азов"*, собиравшихся провести ротацию в районе населенного пункта Надия в ЛНР. "Военнослужащие разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО с помощью БПЛА выявили в лесополосе в районе населенного пункта Надия ЛНР группу боевиков 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ "Азов"*, следовавшую для проведения ротации на своих позициях. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на личный состав противника", - говорится в сообщении. Уточняется, что военнослужащие бригады "Азов"* были оперативно уничтожены, тем самым сорвана ротация.* Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Ликвидация боевиков "Азов"* дроном в ЛНР
Операторы дронов группировки войск «Запад» уничтожили группу боевиков националистической бригады «Азов»* в районе населенного пункта Надия в ЛНР.
* Запрещенная в России террористическая организация.
2025-03-21T16:47
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PT0M36S
РИА Новости
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения боевиков "Азова"* в районе Надии
Минобороны опубликовало кадры уничтожения дронами группы боевиков "Азова" в ЛНР