https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006575429.html

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 21.03.2025

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T19:35:00+03:00

2025-03-21T19:35:00+03:00

2025-03-21T19:35:00+03:00

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Двадцать первого марта с 16.50 до 17.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html

белгородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)