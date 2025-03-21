https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006575429.html
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 21.03.2025
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T19:35:00+03:00
2025-03-21T19:35:00+03:00
2025-03-21T19:35:00+03:00
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Двадцать первого марта с 16.50 до 17.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Минобороны: силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью