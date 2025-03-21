https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006546121.html

В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников

В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025

В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников

В Тверской области до 1 октября продлен запрет на использование беспилотников, сообщило правительство региона. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T17:21:00+03:00

2025-03-21T17:21:00+03:00

2025-03-21T17:21:00+03:00

тверская область

беспилотники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936626694_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_182d4269e39fdd4cfee05c89c5667ca8.jpg

РЯЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. В Тверской области до 1 октября продлен запрет на использование беспилотников, сообщило правительство региона. Запрет на использование беспилотников независимо от их массы был введен в регионе в апреле 2023 года для усиления охраны порядка и обеспечения общественной безопасности и ранее действовал до 1 апреля. "В Тверской области до 1 октября 2025 года продлен запрет на использование беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что соответствующее решение принято на заседании президиума регионального правительства. Для нарушителей воздушного пространства предусмотрена административная ответственность, в ряде случаев – уголовная.

https://ria.ru/20250123/drony-1995061299.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тверская область, беспилотники