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В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025
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17:21 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006546121.html
В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников
В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025
В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников
В Тверской области до 1 октября продлен запрет на использование беспилотников, сообщило правительство региона. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T17:21:00+03:00
2025-03-21T17:21:00+03:00
тверская область
беспилотники
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РЯЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. В Тверской области до 1 октября продлен запрет на использование беспилотников, сообщило правительство региона. Запрет на использование беспилотников независимо от их массы был введен в регионе в апреле 2023 года для усиления охраны порядка и обеспечения общественной безопасности и ранее действовал до 1 апреля. "В Тверской области до 1 октября 2025 года продлен запрет на использование беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что соответствующее решение принято на заседании президиума регионального правительства. Для нарушителей воздушного пространства предусмотрена административная ответственность, в ряде случаев – уголовная.
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тверская область, беспилотники
Тверская область, Беспилотники
В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников

В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников до 1 октября

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Беспилотный летательный аппарат . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. В Тверской области до 1 октября продлен запрет на использование беспилотников, сообщило правительство региона.
Запрет на использование беспилотников независимо от их массы был введен в регионе в апреле 2023 года для усиления охраны порядка и обеспечения общественной безопасности и ранее действовал до 1 апреля.
«
"В Тверской области до 1 октября 2025 года продлен запрет на использование беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее решение принято на заседании президиума регионального правительства. Для нарушителей воздушного пространства предусмотрена административная ответственность, в ряде случаев – уголовная.
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