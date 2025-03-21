https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006546121.html
В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников
В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025
В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников
В Тверской области до 1 октября продлен запрет на использование беспилотников, сообщило правительство региона. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T17:21:00+03:00
2025-03-21T17:21:00+03:00
2025-03-21T17:21:00+03:00
тверская область
беспилотники
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РЯЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. В Тверской области до 1 октября продлен запрет на использование беспилотников, сообщило правительство региона. Запрет на использование беспилотников независимо от их массы был введен в регионе в апреле 2023 года для усиления охраны порядка и обеспечения общественной безопасности и ранее действовал до 1 апреля. "В Тверской области до 1 октября 2025 года продлен запрет на использование беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что соответствующее решение принято на заседании президиума регионального правительства. Для нарушителей воздушного пространства предусмотрена административная ответственность, в ряде случаев – уголовная.
https://ria.ru/20250123/drony-1995061299.html
тверская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, беспилотники
Тверская область, Беспилотники
В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников
В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников до 1 октября
РЯЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. В Тверской области до 1 октября продлен запрет на использование беспилотников, сообщило правительство региона.
Запрет на использование беспилотников независимо от их массы был введен в регионе в апреле 2023 года для усиления охраны порядка и обеспечения общественной безопасности и ранее действовал до 1 апреля.
«
"В Тверской области до 1 октября 2025 года продлен запрет на использование беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее решение принято на заседании президиума регионального правительства. Для нарушителей воздушного пространства предусмотрена административная ответственность, в ряде случаев – уголовная.