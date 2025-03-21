https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006468671.html

Путин поручил утвердить план мероприятий для роста экспорта беспилотников

Путин поручил утвердить план мероприятий для роста экспорта беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025

Путин поручил утвердить план мероприятий для роста экспорта беспилотников

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ утвердить план мероприятий для увеличения экспорта беспилотных авиасистем и услуг, предоставляемых с их... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:35:00+03:00

2025-03-21T14:35:00+03:00

2025-03-21T15:03:00+03:00

владимир путин

беспилотники

россия

экономика

технологии

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006452047_0:146:3381:2048_1920x0_80_0_0_4de419856e807bfd1bfe54fd15ec9ade.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ утвердить план мероприятий для увеличения экспорта беспилотных авиасистем и услуг, предоставляемых с их применением.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ... и) при участии автономной некоммерческой организации "Платформа Национальной технологической инициативы": ... с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий, направленных на увеличение экспорта беспилотных авиационных систем и услуг, предоставляемых с их применением, определив объем и источники финансирования таких мероприятий, и обеспечить реализацию этого плана", - говорится в перечне.Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, далее - один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250321/putin--2006460398.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, беспилотники, россия, экономика, технологии, михаил мишустин