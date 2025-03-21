Путин поручил утвердить план мероприятий для роста экспорта беспилотников
Правительство утвердит план мероприятий для увеличения экспорта беспилотников
© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ утвердить план мероприятий для увеличения экспорта беспилотных авиасистем и услуг, предоставляемых с их применением.
Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации: ... и) при участии автономной некоммерческой организации "Платформа Национальной технологической инициативы": ... с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий, направленных на увеличение экспорта беспилотных авиационных систем и услуг, предоставляемых с их применением, определив объем и источники финансирования таких мероприятий, и обеспечить реализацию этого плана", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, далее - один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.