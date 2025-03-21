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Путин поручил утвердить план мероприятий для роста экспорта беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025
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14:35 21.03.2025 (обновлено: 15:03 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006468671.html
Путин поручил утвердить план мероприятий для роста экспорта беспилотников
Путин поручил утвердить план мероприятий для роста экспорта беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025
Путин поручил утвердить план мероприятий для роста экспорта беспилотников
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ утвердить план мероприятий для увеличения экспорта беспилотных авиасистем и услуг, предоставляемых с их... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:35:00+03:00
2025-03-21T15:03:00+03:00
владимир путин
беспилотники
россия
экономика
технологии
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ утвердить план мероприятий для увеличения экспорта беспилотных авиасистем и услуг, предоставляемых с их применением.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ... и) при участии автономной некоммерческой организации "Платформа Национальной технологической инициативы": ... с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий, направленных на увеличение экспорта беспилотных авиационных систем и услуг, предоставляемых с их применением, определив объем и источники финансирования таких мероприятий, и обеспечить реализацию этого плана", - говорится в перечне.Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, далее - один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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владимир путин, беспилотники, россия, экономика, технологии, михаил мишустин
Владимир Путин, Беспилотники, Россия, Экономика, Технологии, Михаил Мишустин
Путин поручил утвердить план мероприятий для роста экспорта беспилотников

Правительство утвердит план мероприятий для увеличения экспорта беспилотников

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ утвердить план мероприятий для увеличения экспорта беспилотных авиасистем и услуг, предоставляемых с их применением.
Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации: ... и) при участии автономной некоммерческой организации "Платформа Национальной технологической инициативы": ... с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий, направленных на увеличение экспорта беспилотных авиационных систем и услуг, предоставляемых с их применением, определив объем и источники финансирования таких мероприятий, и обеспечить реализацию этого плана", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, далее - один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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Владимир ПутинБеспилотникиРоссияЭкономикаТехнологииМихаил Мишустин
 
 
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