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В России организуют соревнования по созданию и эксплуатации беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025
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14:27 21.03.2025 (обновлено: 14:35 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006465693.html
В России организуют соревнования по созданию и эксплуатации беспилотников
В России организуют соревнования по созданию и эксплуатации беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025
В России организуют соревнования по созданию и эксплуатации беспилотников
Президент России Владимир Путин поручил организовать соревнования по проектированию, созданию, эксплуатации беспилотных авиационный систем для развития... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:27:00+03:00
2025-03-21T14:35:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать соревнования по проектированию, созданию, эксплуатации беспилотных авиационный систем для развития технологий в этой сфере.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ... при участии автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035", исполнительных органов субъектов Российской Федерации, государственных корпораций, организаций с государственным участием организовать проведение соревнований по проектированию, созданию, эксплуатации и обслуживанию беспилотных авиационных систем в целях ускорения развития технологий в отрасли беспилотной авиации", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года, далее – один раз в полгода; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250321/sistema-2006462635.html
https://ria.ru/20250321/putiny-2006456775.html
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
В России организуют соревнования по созданию и эксплуатации беспилотников

Путин поручил организовать соревнования по созданию и эксплуатации беспилотников

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПроизводство беспилотных летательных аппаратов
Производство беспилотных летательных аппаратов - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Производство беспилотных летательных аппаратов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать соревнования по проектированию, созданию, эксплуатации беспилотных авиационный систем для развития технологий в этой сфере.
Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
Дрон - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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Вчера, 14:21
"Правительству РФ... при участии автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035", исполнительных органов субъектов Российской Федерации, государственных корпораций, организаций с государственным участием организовать проведение соревнований по проектированию, созданию, эксплуатации и обслуживанию беспилотных авиационных систем в целях ускорения развития технологий в отрасли беспилотной авиации", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года, далее – один раз в полгода; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Путин поручил принять меры для применения ИИ в производстве беспилотников
Вчера, 14:05
 
ТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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