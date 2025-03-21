https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006465693.html

В России организуют соревнования по созданию и эксплуатации беспилотников

В России организуют соревнования по созданию и эксплуатации беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025

В России организуют соревнования по созданию и эксплуатации беспилотников

Президент России Владимир Путин поручил организовать соревнования по проектированию, созданию, эксплуатации беспилотных авиационный систем для развития... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:27:00+03:00

2025-03-21T14:27:00+03:00

2025-03-21T14:35:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать соревнования по проектированию, созданию, эксплуатации беспилотных авиационный систем для развития технологий в этой сфере.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ... при участии автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035", исполнительных органов субъектов Российской Федерации, государственных корпораций, организаций с государственным участием организовать проведение соревнований по проектированию, созданию, эксплуатации и обслуживанию беспилотных авиационных систем в целях ускорения развития технологий в отрасли беспилотной авиации", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года, далее – один раз в полгода; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250321/sistema-2006462635.html

https://ria.ru/20250321/putiny-2006456775.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, владимир путин