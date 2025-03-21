https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006461600.html

Правительство проанализирует потребности регионов в беспилотниках

Правительство проанализирует потребности регионов в беспилотниках - РИА Новости, 21.03.2025

Правительство проанализирует потребности регионов в беспилотниках

Правительство России до 1 сентября должно проанализировать потребности регионов и компаний в беспилотниках, по итогам утвердить план по их обеспечению. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:18:00+03:00

2025-03-21T14:18:00+03:00

2025-03-21T14:33:00+03:00

экономика

россия

правительство рф

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правительство России до 1 сентября должно проанализировать потребности регионов и компаний в беспилотниках, по итогам утвердить план по их обеспечению.Перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ... проанализировать потребности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, организаций, функционирующих в различных секторах экономики, в беспилотных авиационных системах, в том числе в части, касающейся их количества и характеристик, и по результатам анализа утвердить план обеспечения таких потребностей, предусмотрев участие в его реализации средних и малых технологических компаний, производящих беспилотные авиационные системы и их компоненты", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения – 1 сентября 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250321/natsproekt-2006466883.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, правительство рф