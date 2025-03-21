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Правительство проанализирует потребности регионов в беспилотниках - РИА Новости, 21.03.2025
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14:18 21.03.2025 (обновлено: 14:33 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006461600.html
Правительство проанализирует потребности регионов в беспилотниках
Правительство проанализирует потребности регионов в беспилотниках - РИА Новости, 21.03.2025
Правительство проанализирует потребности регионов в беспилотниках
Правительство России до 1 сентября должно проанализировать потребности регионов и компаний в беспилотниках, по итогам утвердить план по их обеспечению. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:18:00+03:00
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экономика
россия
правительство рф
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правительство России до 1 сентября должно проанализировать потребности регионов и компаний в беспилотниках, по итогам утвердить план по их обеспечению.Перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ... проанализировать потребности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, организаций, функционирующих в различных секторах экономики, в беспилотных авиационных системах, в том числе в части, касающейся их количества и характеристик, и по результатам анализа утвердить план обеспечения таких потребностей, предусмотрев участие в его реализации средних и малых технологических компаний, производящих беспилотные авиационные системы и их компоненты", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения – 1 сентября 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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экономика, россия, правительство рф
Экономика, Россия, Правительство РФ
Правительство проанализирует потребности регионов в беспилотниках

Правительство до сентября утвердит план обеспечения регионов беспилотниками

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правительство России до 1 сентября должно проанализировать потребности регионов и компаний в беспилотниках, по итогам утвердить план по их обеспечению.
Перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ... проанализировать потребности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, организаций, функционирующих в различных секторах экономики, в беспилотных авиационных системах, в том числе в части, касающейся их количества и характеристик, и по результатам анализа утвердить план обеспечения таких потребностей, предусмотрев участие в его реализации средних и малых технологических компаний, производящих беспилотные авиационные системы и их компоненты", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения – 1 сентября 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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