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Российская ПВО за неделю сбила 1113 украинских беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006459778.html
Российская ПВО за неделю сбила 1113 украинских беспилотников
Российская ПВО за неделю сбила 1113 украинских беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025
Российская ПВО за неделю сбила 1113 украинских беспилотников
Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили 1113 украинских беспилотников самолётного типа, причём почти половину из них – вне зоны проведения... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:14:00+03:00
2025-03-21T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
воздушно-космические силы россии
миг-29
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили 1113 украинских беспилотников самолётного типа, причём почти половину из них – вне зоны проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны уничтожены 28 управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1113 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 536 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сводке ведомства за период с 15 по 21 марта. Кроме того, ВКС России в воздушном бою сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, украина, воздушно-космические силы россии, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Воздушно-космические силы России, МиГ-29
Российская ПВО за неделю сбила 1113 украинских беспилотников

МО: ПВО за неделю сбила 1113 украинских беспилотников, 536 из них вне зоны СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" Центрального военного округа на боевом дежурстве
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 Центрального военного округа на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" Центрального военного округа на боевом дежурстве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили 1113 украинских беспилотников самолётного типа, причём почти половину из них – вне зоны проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
«
"За неделю средствами противовоздушной обороны уничтожены 28 управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1113 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 536 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сводке ведомства за период с 15 по 21 марта.
Кроме того, ВКС России в воздушном бою сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаВоздушно-космические силы РоссииМиГ-29
 
 
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