https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006459778.html
Российская ПВО за неделю сбила 1113 украинских беспилотников
Российская ПВО за неделю сбила 1113 украинских беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025
Российская ПВО за неделю сбила 1113 украинских беспилотников
Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили 1113 украинских беспилотников самолётного типа, причём почти половину из них – вне зоны проведения... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:14:00+03:00
2025-03-21T14:14:00+03:00
2025-03-21T14:14:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили 1113 украинских беспилотников самолётного типа, причём почти половину из них – вне зоны проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны уничтожены 28 управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1113 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 536 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сводке ведомства за период с 15 по 21 марта. Кроме того, ВКС России в воздушном бою сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, воздушно-космические силы россии, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Воздушно-космические силы России, МиГ-29
Российская ПВО за неделю сбила 1113 украинских беспилотников
МО: ПВО за неделю сбила 1113 украинских беспилотников, 536 из них вне зоны СВО