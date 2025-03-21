https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006459778.html

Российская ПВО за неделю сбила 1113 украинских беспилотников

Российская ПВО за неделю сбила 1113 украинских беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025

Российская ПВО за неделю сбила 1113 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили 1113 украинских беспилотников самолётного типа, причём почти половину из них – вне зоны проведения... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:14:00+03:00

2025-03-21T14:14:00+03:00

2025-03-21T14:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили 1113 украинских беспилотников самолётного типа, причём почти половину из них – вне зоны проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны уничтожены 28 управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1113 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 536 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сводке ведомства за период с 15 по 21 марта. Кроме того, ВКС России в воздушном бою сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

россия, сша, украина, воздушно-космические силы россии, миг-29