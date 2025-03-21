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В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА - РИА Новости, 21.03.2025
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07:06 21.03.2025 (обновлено: 07:10 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006362137.html
В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА
В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА - РИА Новости, 21.03.2025
В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА
Массированная атака БПЛА на Калачевский район Волгоградской области отражена ночью силами ПВО, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T07:06:00+03:00
2025-03-21T07:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
калачевский район
волгоградская область
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Массированная атака БПЛА на Калачевский район Волгоградской области отражена ночью силами ПВО, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. "Сегодня ночью, 21 марта, киевским режимом была осуществлена попытка массированной атаки беспилотными летательными аппаратами на Калачевский район Волгоградской области. Дежурные средства ПВО министерства обороны РФ перехватили и нейтрализовали БПЛА", - приводятся его слова в Telegram-канале администрации региона. По его данным, пострадавших нет. "Зафиксированы незначительные повреждения обломками БПЛА хозяйственных объектов одного частного домовладения", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006357158.html
калачевский район
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происшествия, калачевский район, волгоградская область, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калачевский район, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА

Губернатор Бочаров: в Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА

© Фото : Минобороны РоссииРасчет ЗРПК "Панцирь-С1" в зоне проведения спецоперации
Расчет ЗРПК Панцирь-С1 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Минобороны России
Расчет ЗРПК "Панцирь-С1" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Массированная атака БПЛА на Калачевский район Волгоградской области отражена ночью силами ПВО, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью, 21 марта, киевским режимом была осуществлена попытка массированной атаки беспилотными летательными аппаратами на Калачевский район Волгоградской области. Дежурные средства ПВО министерства обороны РФ перехватили и нейтрализовали БПЛА", - приводятся его слова в Telegram-канале администрации региона.
По его данным, пострадавших нет.
"Зафиксированы незначительные повреждения обломками БПЛА хозяйственных объектов одного частного домовладения", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКалачевский районВолгоградская областьАндрей БочаровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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