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В Ростовской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:47 21.03.2025 (обновлено: 05:53 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006357158.html
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
В Ростовской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Атака БПЛА отражена силами ПВО в Миллеровском районе Ростовской области, по оперативным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T05:47:00+03:00
2025-03-21T05:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
миллеровский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Атака БПЛА отражена силами ПВО в Миллеровском районе Ростовской области, по оперативным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Ночью на территории региона объявлялась беспилотная опасность, она продлилась четыре часа."Ночью атака БПЛА была успешно отражена нашими подразделениями противовоздушной обороны в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006355862.html
ростовская область
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ростовская область, миллеровский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Миллеровский район, Юрий Слюсарь
В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Слюсарь: в Миллеровском районе Ростовской области отразили атаку беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Атака БПЛА отражена силами ПВО в Миллеровском районе Ростовской области, по оперативным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ночью на территории региона объявлялась беспилотная опасность, она продлилась четыре часа.
"Ночью атака БПЛА была успешно отражена нашими подразделениями противовоздушной обороны в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьМиллеровский районЮрий Слюсарь
 
 
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