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В Ростовской области отразили атаку беспилотников
В Ростовской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Атака БПЛА отражена силами ПВО в Миллеровском районе Ростовской области, по оперативным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T05:47:00+03:00
2025-03-21T05:47:00+03:00
2025-03-21T05:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
миллеровский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Атака БПЛА отражена силами ПВО в Миллеровском районе Ростовской области, по оперативным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Ночью на территории региона объявлялась беспилотная опасность, она продлилась четыре часа."Ночью атака БПЛА была успешно отражена нашими подразделениями противовоздушной обороны в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006355862.html
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ростовская область, миллеровский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Миллеровский район, Юрий Слюсарь
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Слюсарь: в Миллеровском районе Ростовской области отразили атаку беспилотников