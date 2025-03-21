https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006357158.html

В Ростовской области отразили атаку беспилотников

В Ростовской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 21.03.2025

В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Атака БПЛА отражена силами ПВО в Миллеровском районе Ростовской области, по оперативным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T05:47:00+03:00

2025-03-21T05:47:00+03:00

2025-03-21T05:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

миллеровский район

юрий слюсарь

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Атака БПЛА отражена силами ПВО в Миллеровском районе Ростовской области, по оперативным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Ночью на территории региона объявлялась беспилотная опасность, она продлилась четыре часа."Ночью атака БПЛА была успешно отражена нашими подразделениями противовоздушной обороны в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано", - написал Слюсарь в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006355862.html

ростовская область

миллеровский район

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ростовская область, миллеровский район, юрий слюсарь