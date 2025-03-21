https://ria.ru/20250321/belgiya-2006515134.html

Премьер Бельгии назвал идею конфискации активов России актом войны

Премьер Бельгии назвал идею конфискации активов России актом войны - РИА Новости, 21.03.2025

Премьер Бельгии назвал идею конфискации активов России актом войны

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в беседе с журналистами отверг идею конфискации замороженных российских активов, назвав ее актом войны. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T16:07:00+03:00

2025-03-21T16:07:00+03:00

2025-03-21T16:56:00+03:00

россия

бельгия

брюссель

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евросоюз

g7

euroclear

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в беседе с журналистами отверг идею конфискации замороженных российских активов, назвав ее актом войны. "Конфискация активов — это акт войны. <…> Мы живем в реальном, а не в вымышленном мире. Если конфисковать у кого-либо активы, то будут последствия, системные угрозы для всей финансовой мировой системы", — сказал он. Кроме того, добавил де Вевер, это разозлит россиян, которые, по его мнению, "имеют все возможности ответить на это и уже планируют ответ". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.

https://ria.ru/20250321/britanija-2006477763.html

https://ria.ru/20250320/sanktsii-2006241096.html

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россия, бельгия, брюссель, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии, в мире, украина