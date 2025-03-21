https://ria.ru/20250321/bayden-2006538787.html

Байден пообещал делать все для возвращения демократам позиций, передает NBC

Байден пообещал делать все для возвращения демократам позиций, передает NBC - РИА Новости, 21.03.2025

Байден пообещал делать все для возвращения демократам позиций, передает NBC

Бывший президент США Джо Байден заявил некоторым членам Демократической партии, что он будет собирать средства, проводить кампании и делать все необходимое,... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T16:57:00+03:00

2025-03-21T16:57:00+03:00

2025-03-21T16:58:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден заявил некоторым членам Демократической партии, что он будет собирать средства, проводить кампании и делать все необходимое, чтобы демократы смогли вернуть утраченные позиции, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. "Бывший президент Джо Байден заявил некоторым лидерам демократов, что будет собирать средства, проводить кампании и делать все необходимое, чтобы демократы смогли вернуть утраченные позиции", - говорится в публикации. По данным телеканала, Байден предложил помощь в борьбе за восстановление жизнеспособности партии на фоне падения ее популярности. Как отмечает телеканал, пока что его предложение осталось без ответа. "Кто захочет вернуть Джо Байдена в игру?" - приводит телеканал слова одного из неназванных сторонников Байдена. Ранее опроса компании SSRS для телеканала CNN показал, что 1% американцев никогда не слышал о Демократической партии, еще у 54% граждан США неблагоприятное мнение о демократах.

https://ria.ru/20250319/tramp-2005944069.html

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в мире, сша, джо байден