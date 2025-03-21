https://ria.ru/20250321/bastrykin-2006378915.html

Бастрыкин провел совещание по работе следователей в Курске

Бастрыкин провел совещание по работе следователей в Курске - РИА Новости, 21.03.2025

Бастрыкин провел совещание по работе следователей в Курске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Курске по организации работы подразделений ведомства при боевых действиях на курском направлении,... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:36:00+03:00

2025-03-21T09:36:00+03:00

2025-03-21T11:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

курск

александр бастрыкин

валерий герасимов

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Курске по организации работы подразделений ведомства при боевых действиях на курском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Это первое оперативное совещание в Курске с участием главы СК РФ с начала СВО. Ранее председатель СК РФ не раз лично проводил совещания в ДНР и ЛНР. В Курск, по данным пресс-службы, с главой ведомства прибыли первый заместитель председателя СК Эдуард Кабурнеев, врио зампредседателя СК России – руководитель ГВСУ Константин Корпусов, а также руководители ряда подразделений центрального аппарата СК РФ и руководитель СУСК по Курской области. "На совещании обсуждались вопросы организации работы подразделений Следственного комитета в условиях боевых действий на курском направлении", - сказали в ведомстве. Бастрыкин также посетил областную больницу Курской области, где побеседовал с гражданами, проходящими лечение, и высказал готовность оказать возможную поддержку. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

https://ria.ru/20240913/obvinenie-1972531765.html

https://ria.ru/20250321/sk-2006373364.html

россия

курская область

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россия, курская область, курск, александр бастрыкин, валерий герасимов, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, безопасность