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Бастрыкин провел совещание по работе следователей в Курске - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:36 21.03.2025 (обновлено: 11:18 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/bastrykin-2006378915.html
Бастрыкин провел совещание по работе следователей в Курске
Бастрыкин провел совещание по работе следователей в Курске - РИА Новости, 21.03.2025
Бастрыкин провел совещание по работе следователей в Курске
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Курске по организации работы подразделений ведомства при боевых действиях на курском направлении,... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:36:00+03:00
2025-03-21T11:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
курск
александр бастрыкин
валерий герасимов
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Курске по организации работы подразделений ведомства при боевых действиях на курском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Это первое оперативное совещание в Курске с участием главы СК РФ с начала СВО. Ранее председатель СК РФ не раз лично проводил совещания в ДНР и ЛНР. В Курск, по данным пресс-службы, с главой ведомства прибыли первый заместитель председателя СК Эдуард Кабурнеев, врио зампредседателя СК России – руководитель ГВСУ Константин Корпусов, а также руководители ряда подразделений центрального аппарата СК РФ и руководитель СУСК по Курской области. "На совещании обсуждались вопросы организации работы подразделений Следственного комитета в условиях боевых действий на курском направлении", - сказали в ведомстве. Бастрыкин также посетил областную больницу Курской области, где побеседовал с гражданами, проходящими лечение, и высказал готовность оказать возможную поддержку. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
https://ria.ru/20240913/obvinenie-1972531765.html
https://ria.ru/20250321/sk-2006373364.html
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россия, курская область, курск, александр бастрыкин, валерий герасимов, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Курск, Александр Бастрыкин, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бастрыкин провел совещание по работе следователей в Курске

Бастрыкин провел совещание в Курске по работе СК при боевых действиях в регионе

© Фото : Следком/TelegramПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Курске по организации работы подразделений ведомства при боевых действиях на курском направлении. 21 марта 2025
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Курске по организации работы подразделений ведомства при боевых действиях на курском направлении. 21 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Следком/Telegram
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Курске по организации работы подразделений ведомства при боевых действиях на курском направлении. 21 марта 2025
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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Курске по организации работы подразделений ведомства при боевых действиях на курском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Это первое оперативное совещание в Курске с участием главы СК РФ с начала СВО. Ранее председатель СК РФ не раз лично проводил совещания в ДНР и ЛНР. В Курск, по данным пресс-службы, с главой ведомства прибыли первый заместитель председателя СК Эдуард Кабурнеев, врио зампредседателя СК России – руководитель ГВСУ Константин Корпусов, а также руководители ряда подразделений центрального аппарата СК РФ и руководитель СУСК по Курской области.
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"На совещании обсуждались вопросы организации работы подразделений Следственного комитета в условиях боевых действий на курском направлении", - сказали в ведомстве.
Бастрыкин также посетил областную больницу Курской области, где побеседовал с гражданами, проходящими лечение, и высказал готовность оказать возможную поддержку.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКурскАлександр БастрыкинВалерий ГерасимовВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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