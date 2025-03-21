Бастрыкин провел совещание по работе следователей в Курске
Бастрыкин провел совещание в Курске по работе СК при боевых действиях в регионе
© Фото : Следком/TelegramПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Курске по организации работы подразделений ведомства при боевых действиях на курском направлении. 21 марта 2025
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Курске по организации работы подразделений ведомства при боевых действиях на курском направлении. 21 марта 2025
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КУРСК, 21 мар – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Курске по организации работы подразделений ведомства при боевых действиях на курском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Это первое оперативное совещание в Курске с участием главы СК РФ с начала СВО. Ранее председатель СК РФ не раз лично проводил совещания в ДНР и ЛНР. В Курск, по данным пресс-службы, с главой ведомства прибыли первый заместитель председателя СК Эдуард Кабурнеев, врио зампредседателя СК России – руководитель ГВСУ Константин Корпусов, а также руководители ряда подразделений центрального аппарата СК РФ и руководитель СУСК по Курской области.
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"На совещании обсуждались вопросы организации работы подразделений Следственного комитета в условиях боевых действий на курском направлении", - сказали в ведомстве.
Бастрыкин также посетил областную больницу Курской области, где побеседовал с гражданами, проходящими лечение, и высказал готовность оказать возможную поддержку.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.