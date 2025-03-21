https://ria.ru/20250321/baranov-2006448719.html

Умер гитарист группы S.P.O.R.T. Олег Баранов

Умер гитарист группы S.P.O.R.T. Олег Баранов - РИА Новости, 21.03.2025

Умер гитарист группы S.P.O.R.T. Олег Баранов

Скончался гитарист петербургской группы S.P.O.R.T. Олег Баранов, сообщает группа в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:34:00+03:00

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культура

олег баранов

tequilajazzz

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Скончался гитарист петербургской группы S.P.O.R.T. Олег Баранов, сообщает группа в соцсети "ВКонтакте". "Ушел наш Олег... Безмерно скорбим", - говорится на странице группы. Музыканту было 57 лет. S.P.O.R.T. - петербургская рок-группа, созданная в 1993 году. Известность приобрела благодаря песням, напоминающим философские монологи, исполняемые речитативом. Баранов ранее также выступал в составе петербургской рок-группы Tequilajazzz.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

олег баранов, tequilajazzz