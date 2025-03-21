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Умер гитарист группы S.P.O.R.T. Олег Баранов
Умер гитарист группы S.P.O.R.T. Олег Баранов - РИА Новости, 21.03.2025
Умер гитарист группы S.P.O.R.T. Олег Баранов
Скончался гитарист петербургской группы S.P.O.R.T. Олег Баранов, сообщает группа в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:34:00+03:00
2025-03-21T13:34:00+03:00
2025-03-21T13:34:00+03:00
культура
олег баранов
tequilajazzz
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Скончался гитарист петербургской группы S.P.O.R.T. Олег Баранов, сообщает группа в соцсети "ВКонтакте". "Ушел наш Олег... Безмерно скорбим", - говорится на странице группы. Музыканту было 57 лет. S.P.O.R.T. - петербургская рок-группа, созданная в 1993 году. Известность приобрела благодаря песням, напоминающим философские монологи, исполняемые речитативом. Баранов ранее также выступал в составе петербургской рок-группы Tequilajazzz.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег баранов, tequilajazzz
Культура, Олег Баранов, Tequilajazzz
Умер гитарист группы S.P.O.R.T. Олег Баранов
Гитарист группы S.P.O.R.T. Олег Баранов умер в возрасте 57 лет