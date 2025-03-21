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Умер гитарист группы S.P.O.R.T. Олег Баранов - РИА Новости, 21.03.2025
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Культура
 
13:34 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/baranov-2006448719.html
Умер гитарист группы S.P.O.R.T. Олег Баранов
Умер гитарист группы S.P.O.R.T. Олег Баранов - РИА Новости, 21.03.2025
Умер гитарист группы S.P.O.R.T. Олег Баранов
Скончался гитарист петербургской группы S.P.O.R.T. Олег Баранов, сообщает группа в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 21.03.2025
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культура
олег баранов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Скончался гитарист петербургской группы S.P.O.R.T. Олег Баранов, сообщает группа в соцсети "ВКонтакте". "Ушел наш Олег... Безмерно скорбим", - говорится на странице группы. Музыканту было 57 лет. S.P.O.R.T. - петербургская рок-группа, созданная в 1993 году. Известность приобрела благодаря песням, напоминающим философские монологи, исполняемые речитативом. Баранов ранее также выступал в составе петербургской рок-группы Tequilajazzz.
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олег баранов, tequilajazzz
Культура, Олег Баранов, Tequilajazzz
Умер гитарист группы S.P.O.R.T. Олег Баранов

Гитарист группы S.P.O.R.T. Олег Баранов умер в возрасте 57 лет

© Фото : Олег Баранов/ВКонтактеГитарист петербургской группы S.P.O.R.T. Олег Баранов
Гитарист петербургской группы S.P.O.R.T. Олег Баранов - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Олег Баранов/ВКонтакте
Гитарист петербургской группы S.P.O.R.T. Олег Баранов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Скончался гитарист петербургской группы S.P.O.R.T. Олег Баранов, сообщает группа в соцсети "ВКонтакте".
"Ушел наш Олег... Безмерно скорбим", - говорится на странице группы.
Музыканту было 57 лет.
S.P.O.R.T. - петербургская рок-группа, созданная в 1993 году. Известность приобрела благодаря песням, напоминающим философские монологи, исполняемые речитативом.
Баранов ранее также выступал в составе петербургской рок-группы Tequilajazzz.
 
КультураОлег БарановTequilajazzz
 
 
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