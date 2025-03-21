https://ria.ru/20250321/banki-2006499369.html

ЦБ не планирует вмешиваться в установление банками курсов обмена валюты

ЦБ не планирует вмешиваться в установление банками курсов обмена валюты - РИА Новости, 21.03.2025

ЦБ не планирует вмешиваться в установление банками курсов обмена валюты

Центробанк России не планирует вмешиваться в установление банками курсов обмена валюты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T15:24:00+03:00

2025-03-21T15:24:00+03:00

2025-03-21T15:35:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Центробанк России не планирует вмешиваться в установление банками курсов обмена валюты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Нет, у нас таких планов нет. И мы считаем, что лучше не вмешиваться в механизм формирования валютного курса банков. Это может привести к тому, что банкам будут невыгодны эти операции и они не будут удовлетворять клиентский спрос. ...Какие-то специальные меры для того, чтобы вмешиваться в ценообразование и регулировать цены, мы не намерены", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.Она отметила также, что курсы валюты в обменниках всегда отличались от курсов по межбанковским сделкам, на основе которых устанавливается официальный курс. А после прекращения оптовых поставок валюты наличными в 2022 году курсовые разницы выросли."И еще один момент, на который нужно обратить внимание, - вот эти спреды обычно растут в момент повышенной волатильности. Как только волатильность на рынках снижается, то эти спреды тоже сужаются. И сужению спредов способствует конкуренция между банками. Ситуация такая", - добавила Набиуллина.

https://ria.ru/20250321/nabiullina-2006495868.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия