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ЦБ не планирует вмешиваться в установление банками курсов обмена валюты - РИА Новости, 21.03.2025
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15:24 21.03.2025 (обновлено: 15:35 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/banki-2006499369.html
ЦБ не планирует вмешиваться в установление банками курсов обмена валюты
ЦБ не планирует вмешиваться в установление банками курсов обмена валюты - РИА Новости, 21.03.2025
ЦБ не планирует вмешиваться в установление банками курсов обмена валюты
Центробанк России не планирует вмешиваться в установление банками курсов обмена валюты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:24:00+03:00
2025-03-21T15:35:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Центробанк России не планирует вмешиваться в установление банками курсов обмена валюты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Нет, у нас таких планов нет. И мы считаем, что лучше не вмешиваться в механизм формирования валютного курса банков. Это может привести к тому, что банкам будут невыгодны эти операции и они не будут удовлетворять клиентский спрос. ...Какие-то специальные меры для того, чтобы вмешиваться в ценообразование и регулировать цены, мы не намерены", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.Она отметила также, что курсы валюты в обменниках всегда отличались от курсов по межбанковским сделкам, на основе которых устанавливается официальный курс. А после прекращения оптовых поставок валюты наличными в 2022 году курсовые разницы выросли."И еще один момент, на который нужно обратить внимание, - вот эти спреды обычно растут в момент повышенной волатильности. Как только волатильность на рынках снижается, то эти спреды тоже сужаются. И сужению спредов способствует конкуренция между банками. Ситуация такая", - добавила Набиуллина.
https://ria.ru/20250321/nabiullina-2006495868.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Россия
ЦБ не планирует вмешиваться в установление банками курсов обмена валюты

Набиуллина: ЦБ РФ не будет вмешиваться в формирование валютного курса банков

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Центробанк России не планирует вмешиваться в установление банками курсов обмена валюты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«
"Нет, у нас таких планов нет. И мы считаем, что лучше не вмешиваться в механизм формирования валютного курса банков. Это может привести к тому, что банкам будут невыгодны эти операции и они не будут удовлетворять клиентский спрос. ...Какие-то специальные меры для того, чтобы вмешиваться в ценообразование и регулировать цены, мы не намерены", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
Она отметила также, что курсы валюты в обменниках всегда отличались от курсов по межбанковским сделкам, на основе которых устанавливается официальный курс. А после прекращения оптовых поставок валюты наличными в 2022 году курсовые разницы выросли.
"И еще один момент, на который нужно обратить внимание, - вот эти спреды обычно растут в момент повышенной волатильности. Как только волатильность на рынках снижается, то эти спреды тоже сужаются. И сужению спредов способствует конкуренция между банками. Ситуация такая", - добавила Набиуллина.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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