https://ria.ru/20250321/bakhrushinskiy_premiya-2006384702.html
Бахрушинский музей выиграл премию "Инфоповод года-2024"
Бахрушинский музей выиграл премию "Инфоповод года-2024" - РИА Новости, 21.03.2025
Бахрушинский музей выиграл премию "Инфоповод года-2024"
Бахрушинский музей стал лауреатом премии "Инфоповод года – 2024" в номинации "Культура", сообщили в пресс-службе музея. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:37:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бахрушинский музей стал лауреатом премии "Инфоповод года – 2024" в номинации "Культура", сообщили в пресс-службе музея."Бахрушинский театральный музей одержал победу в исследовательском проекте "Инфоповод года – 2024" компании "Медиалогия", став лучшим в номинации "Культура". Награду музей получил за масштабное освещение своей международной деятельности", - говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что в 2024 году выставочные проекты Бахрушинского музея охватили шесть европейских столиц - Париж, Вену, Берлин, Брюссель, Люксембург и Софию. Посвященную художнику Александру Головину выставку в Париже за месяц посетили более 5 тысяч человек.Используя точечные PR-механизмы, Бахрушинский музей продолжает привлекать внимание к русской культуре, ее наследию и современным проектам на международной арене."Победа в премии "Инфоповод года – 2024" стала признанием этой работы и подтверждением значимости культурной дипломатии в сегодняшних условиях", - заключили в музее.
https://ria.ru/20241003/golovinparizh-1976182826.html
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кристина трубинова, театральный музей имени бахрушина, медиалогия, париж, вена, берлин (город), москва, россия
Музейные маршруты России, Кристина Трубинова, Театральный музей имени Бахрушина, Медиалогия, Париж, Вена, Берлин (город), Москва, Россия
Бахрушинский музей выиграл премию "Инфоповод года-2024"
Бахрушинский музей победил в номинации "Культура" премии "Инфоповод года-2024"
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бахрушинский музей стал лауреатом премии "Инфоповод года – 2024" в номинации "Культура", сообщили в пресс-службе музея.
"Бахрушинский театральный музей одержал победу в исследовательском проекте "Инфоповод года – 2024" компании "Медиалогия", став лучшим в номинации "Культура". Награду музей получил за масштабное освещение своей международной деятельности", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в 2024 году выставочные проекты Бахрушинского музея охватили шесть европейских столиц - Париж, Вену, Берлин, Брюссель, Люксембург и Софию. Посвященную художнику Александру Головину выставку в Париже за месяц посетили более 5 тысяч человек.
Используя точечные PR-механизмы, Бахрушинский музей продолжает привлекать внимание к русской культуре, ее наследию и современным проектам на международной арене.
"Победа в премии "Инфоповод года – 2024" стала признанием этой работы и подтверждением значимости культурной дипломатии в сегодняшних условиях", - заключили в музее.