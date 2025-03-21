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Бахрушинский музей выиграл премию "Инфоповод года-2024" - РИА Новости, 21.03.2025
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Музейные маршруты России
 
11:37 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/bakhrushinskiy_premiya-2006384702.html
Бахрушинский музей выиграл премию "Инфоповод года-2024"
Бахрушинский музей выиграл премию "Инфоповод года-2024" - РИА Новости, 21.03.2025
Бахрушинский музей выиграл премию "Инфоповод года-2024"
Бахрушинский музей стал лауреатом премии "Инфоповод года – 2024" в номинации "Культура", сообщили в пресс-службе музея. РИА Новости, 21.03.2025
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кристина трубинова
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медиалогия
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вена
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бахрушинский музей стал лауреатом премии "Инфоповод года – 2024" в номинации "Культура", сообщили в пресс-службе музея."Бахрушинский театральный музей одержал победу в исследовательском проекте "Инфоповод года – 2024" компании "Медиалогия", став лучшим в номинации "Культура". Награду музей получил за масштабное освещение своей международной деятельности", - говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что в 2024 году выставочные проекты Бахрушинского музея охватили шесть европейских столиц - Париж, Вену, Берлин, Брюссель, Люксембург и Софию. Посвященную художнику Александру Головину выставку в Париже за месяц посетили более 5 тысяч человек.Используя точечные PR-механизмы, Бахрушинский музей продолжает привлекать внимание к русской культуре, ее наследию и современным проектам на международной арене."Победа в премии "Инфоповод года – 2024" стала признанием этой работы и подтверждением значимости культурной дипломатии в сегодняшних условиях", - заключили в музее.
https://ria.ru/20241003/golovinparizh-1976182826.html
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кристина трубинова, театральный музей имени бахрушина, медиалогия, париж, вена, берлин (город), москва, россия
Музейные маршруты России, Кристина Трубинова, Театральный музей имени Бахрушина, Медиалогия, Париж, Вена, Берлин (город), Москва, Россия
Бахрушинский музей выиграл премию "Инфоповод года-2024"

Бахрушинский музей победил в номинации "Культура" премии "Инфоповод года-2024"

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
Открытие выставки Волшебник императорских театров Александр Головин Бахрушинского театрального музея в Париже - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бахрушинский музей стал лауреатом премии "Инфоповод года – 2024" в номинации "Культура", сообщили в пресс-службе музея.
"Бахрушинский театральный музей одержал победу в исследовательском проекте "Инфоповод года – 2024" компании "Медиалогия", став лучшим в номинации "Культура". Награду музей получил за масштабное освещение своей международной деятельности", - говорится в сообщении.
Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Более пяти тысяч человек посетили выставку Бахрушинского музея в Париже
3 октября 2024, 16:00
В пресс-службе напомнили, что в 2024 году выставочные проекты Бахрушинского музея охватили шесть европейских столиц - Париж, Вену, Берлин, Брюссель, Люксембург и Софию. Посвященную художнику Александру Головину выставку в Париже за месяц посетили более 5 тысяч человек.
Используя точечные PR-механизмы, Бахрушинский музей продолжает привлекать внимание к русской культуре, ее наследию и современным проектам на международной арене.
"Победа в премии "Инфоповод года – 2024" стала признанием этой работы и подтверждением значимости культурной дипломатии в сегодняшних условиях", - заключили в музее.
Министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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Музейные маршруты РоссииКристина ТрубиноваТеатральный музей имени БахрушинаМедиалогияПарижВенаБерлин (город)МоскваРоссия
 
 
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