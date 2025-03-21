https://ria.ru/20250321/bakhrushinskiy_premiya-2006384702.html

Бахрушинский музей выиграл премию "Инфоповод года-2024"

Бахрушинский музей выиграл премию "Инфоповод года-2024" - РИА Новости, 21.03.2025

Бахрушинский музей выиграл премию "Инфоповод года-2024"

Бахрушинский музей стал лауреатом премии "Инфоповод года – 2024" в номинации "Культура", сообщили в пресс-службе музея. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T11:37:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бахрушинский музей стал лауреатом премии "Инфоповод года – 2024" в номинации "Культура", сообщили в пресс-службе музея."Бахрушинский театральный музей одержал победу в исследовательском проекте "Инфоповод года – 2024" компании "Медиалогия", став лучшим в номинации "Культура". Награду музей получил за масштабное освещение своей международной деятельности", - говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что в 2024 году выставочные проекты Бахрушинского музея охватили шесть европейских столиц - Париж, Вену, Берлин, Брюссель, Люксембург и Софию. Посвященную художнику Александру Головину выставку в Париже за месяц посетили более 5 тысяч человек.Используя точечные PR-механизмы, Бахрушинский музей продолжает привлекать внимание к русской культуре, ее наследию и современным проектам на международной арене."Победа в премии "Инфоповод года – 2024" стала признанием этой работы и подтверждением значимости культурной дипломатии в сегодняшних условиях", - заключили в музее.

https://ria.ru/20241003/golovinparizh-1976182826.html

https://ria.ru/20241024/bakhrushinskiyvystavki-1979742198.html

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кристина трубинова, театральный музей имени бахрушина, медиалогия, париж, вена, берлин (город), москва, россия