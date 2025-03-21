https://ria.ru/20250321/ataki-2006564843.html
Беспилотники ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области
Беспилотники ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 21.03.2025
Беспилотники ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области, повреждены коммерческий объект, объект связи, два дома и 12 транспортных... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T18:38:00+03:00
2025-03-21T18:38:00+03:00
2025-03-21T18:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области, повреждены коммерческий объект, объект связи, два дома и 12 транспортных средств, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В хуторе Масычево Грайворонского округа от ударов FPV-дронов по двум стоянкам предприятия огнём уничтожены шесть транспортных средств, ещё три получили повреждения. В селе Двулучное Валуйского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника загорелись сухая трава и камыш — силами ДПД очаги возгорания ликвидированы. В районе хутора Лобковка повреждён грузовой автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Байцуры Борисовского района беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом. В хуторе Церковный Белгородского района FPV-дрон атаковал "Камаз". "В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате сброса взрывного устройства с FPV-дрона повреждены остекление коммерческого объекта и частного дома. В селе Коновалово в результате атаки дрона повреждён инфраструктурный объект связи. В селе Илек-Кошары Ракитянского района от удара беспилотника повреждено транспортное средство", - заявил Гладков.
https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Беспилотники ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, повреждены 2 дома и 12 машин