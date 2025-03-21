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Беспилотники ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:38 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/ataki-2006564843.html
Беспилотники ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области
Беспилотники ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 21.03.2025
Беспилотники ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области, повреждены коммерческий объект, объект связи, два дома и 12 транспортных... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T18:38:00+03:00
2025-03-21T18:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
ракитянский район
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области, повреждены коммерческий объект, объект связи, два дома и 12 транспортных средств, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В хуторе Масычево Грайворонского округа от ударов FPV-дронов по двум стоянкам предприятия огнём уничтожены шесть транспортных средств, ещё три получили повреждения. В селе Двулучное Валуйского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника загорелись сухая трава и камыш — силами ДПД очаги возгорания ликвидированы. В районе хутора Лобковка повреждён грузовой автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Байцуры Борисовского района беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом. В хуторе Церковный Белгородского района FPV-дрон атаковал "Камаз". "В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате сброса взрывного устройства с FPV-дрона повреждены остекление коммерческого объекта и частного дома. В селе Коновалово в результате атаки дрона повреждён инфраструктурный объект связи. В селе Илек-Кошары Ракитянского района от удара беспилотника повреждено транспортное средство", - заявил Гладков.
https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, ракитянский район, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины
Беспилотники ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, повреждены 2 дома и 12 машин

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области, повреждены коммерческий объект, объект связи, два дома и 12 транспортных средств, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В хуторе Масычево Грайворонского округа от ударов FPV-дронов по двум стоянкам предприятия огнём уничтожены шесть транспортных средств, ещё три получили повреждения. В селе Двулучное Валуйского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника загорелись сухая трава и камыш — силами ДПД очаги возгорания ликвидированы. В районе хутора Лобковка повреждён грузовой автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в селе Байцуры Борисовского района беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом. В хуторе Церковный Белгородского района FPV-дрон атаковал "Камаз".
"В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате сброса взрывного устройства с FPV-дрона повреждены остекление коммерческого объекта и частного дома. В селе Коновалово в результате атаки дрона повреждён инфраструктурный объект связи. В селе Илек-Кошары Ракитянского района от удара беспилотника повреждено транспортное средство", - заявил Гладков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районРакитянский районВячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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