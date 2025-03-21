https://ria.ru/20250321/ataki-2006547641.html

В Белгородской области при атаках дронов один человек погиб, двое ранены

В Белгородской области при атаках дронов один человек погиб, двое ранены - РИА Новости, 21.03.2025

В Белгородской области при атаках дронов один человек погиб, двое ранены

В Белгородской области при налете украинских дронов погиб мирный житель, еще двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T17:30:00+03:00

2025-03-21T17:30:00+03:00

2025-03-21T18:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

украина

происшествия

ракитянский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006562211_0:150:1173:810_1920x0_80_0_0_d469389b1a2cd15a2c7ba65fc92d34ed.jpg

БЕЛГОРОД, 21 мар — РИА Новости. В Белгородской области при налете украинских дронов погиб мирный житель, еще двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Случилось самое страшное — в хуторе Добрино Ракитянского района от удара беспилотника погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков. <…> Еще один мужчина там же получил тяжелые ранения. Попутным транспортом пострадавшего с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями лица, плеча и предплечья доставили в Ракитянскую ЦРБ", — написал он.Губернатор добавил, что еще один мужчина получил ранения из-за детонации беспилотника в районе хутора Лобковка Валуйского округа. Его с осколочными ранениями грудной клетки и ног доставили в Валуйскую ЦРБ.Украинские войска регулярно обстреливают Белгородскую область, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html

белгородская область

украина

ракитянский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина, происшествия, ракитянский район