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В Белгородской области при атаках дронов один человек погиб, двое ранены - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:30 21.03.2025 (обновлено: 18:23 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/ataki-2006547641.html
В Белгородской области при атаках дронов один человек погиб, двое ранены
В Белгородской области при атаках дронов один человек погиб, двое ранены - РИА Новости, 21.03.2025
В Белгородской области при атаках дронов один человек погиб, двое ранены
В Белгородской области при налете украинских дронов погиб мирный житель, еще двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T17:30:00+03:00
2025-03-21T18:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
украина
происшествия
ракитянский район
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БЕЛГОРОД, 21 мар — РИА Новости. В Белгородской области при налете украинских дронов погиб мирный житель, еще двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;Случилось самое страшное — в хуторе Добрино Ракитянского района от удара беспилотника погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков. &lt;…&gt; Еще один мужчина там же получил тяжелые ранения. Попутным транспортом пострадавшего с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями лица, плеча и предплечья доставили в Ракитянскую ЦРБ&quot;, — написал он.Губернатор добавил, что еще один мужчина получил ранения из-за детонации беспилотника в районе хутора Лобковка Валуйского округа. Его с осколочными ранениями грудной клетки и ног доставили в Валуйскую ЦРБ.Украинские войска регулярно обстреливают Белгородскую область, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html
белгородская область
украина
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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина, происшествия, ракитянский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Украина, Происшествия, Ракитянский район
В Белгородской области при атаках дронов один человек погиб, двое ранены

Гладков: один человек погиб, 2 пострадали в Белгородской области при атаках БПЛА

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области. 21 марта 2025
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 21 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 21 марта 2025
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БЕЛГОРОД, 21 мар — РИА Новости. В Белгородской области при налете украинских дронов погиб мирный житель, еще двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Случилось самое страшное — в хуторе Добрино Ракитянского района от удара беспилотника погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков. <…> Еще один мужчина там же получил тяжелые ранения. Попутным транспортом пострадавшего с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями лица, плеча и предплечья доставили в Ракитянскую ЦРБ", — написал он.

Губернатор добавил, что еще один мужчина получил ранения из-за детонации беспилотника в районе хутора Лобковка Валуйского округа. Его с осколочными ранениями грудной клетки и ног доставили в Валуйскую ЦРБ.
Украинские войска регулярно обстреливают Белгородскую область, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковУкраинаПроисшествияРакитянский район
 
 
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