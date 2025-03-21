https://ria.ru/20250321/ataka-2006595397.html

В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб мужчина

В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 21.03.2025

В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб мужчина

Один мужчина погиб при исполнении боевых задач, еще четыре ранены в Белгородской области после удара украинского дрона по машине, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T22:03:00+03:00

2025-03-21T22:03:00+03:00

2025-03-21T22:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

ракитянский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_0:200:3120:1955_1920x0_80_0_0_3d633049d5d4c9cd165527e289f54eae.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Один мужчина погиб при исполнении боевых задач, еще четыре ранены в Белгородской области после удара украинского дрона по машине, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Вновь у нас тяжёлая, невосполнимая потеря... В Ракитянском районе в селе Илек-Кошары вражеский беспилотник нанёс удар по автомобилю. При исполнении боевых задач погиб ещё один наш боец подразделения "Орлан". От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким. В этот тяжёлый момент вся Белгородская область с вами", - написал он в Telegram-канале.Гладков уточнил, что еще четверо человек, находившихся рядом в момент атаки, получили ранения. Один мужчина получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения ноги, а трое других — минно-взрывные травмы и контузии."Все пострадавшие были доставлены в Ракитянскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи они будут переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20250321/ataka-2006587881.html

https://ria.ru/20250321/svo-2006546448.html

белгородская область

ракитянский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия