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В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:03 21.03.2025 (обновлено: 22:13 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/ataka-2006595397.html
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб мужчина
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 21.03.2025
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб мужчина
Один мужчина погиб при исполнении боевых задач, еще четыре ранены в Белгородской области после удара украинского дрона по машине, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T22:03:00+03:00
2025-03-21T22:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
ракитянский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Один мужчина погиб при исполнении боевых задач, еще четыре ранены в Белгородской области после удара украинского дрона по машине, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Вновь у нас тяжёлая, невосполнимая потеря... В Ракитянском районе в селе Илек-Кошары вражеский беспилотник нанёс удар по автомобилю. При исполнении боевых задач погиб ещё один наш боец подразделения "Орлан". От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким. В этот тяжёлый момент вся Белгородская область с вами", - написал он в Telegram-канале.Гладков уточнил, что еще четверо человек, находившихся рядом в момент атаки, получили ранения. Один мужчина получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения ноги, а трое других — минно-взрывные травмы и контузии."Все пострадавшие были доставлены в Ракитянскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи они будут переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20250321/ataka-2006587881.html
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белгородская область
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белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб мужчина

При ударе дрона по машине в Белгородской области погиб человек, четверо ранены

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице
Автомобиль скорой помощи на улице - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Один мужчина погиб при исполнении боевых задач, еще четыре ранены в Белгородской области после удара украинского дрона по машине, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Вновь у нас тяжёлая, невосполнимая потеря... В Ракитянском районе в селе Илек-Кошары вражеский беспилотник нанёс удар по автомобилю. При исполнении боевых задач погиб ещё один наш боец подразделения "Орлан". От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким. В этот тяжёлый момент вся Белгородская область с вами", - написал он в Telegram-канале.
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Гладков уточнил, что еще четверо человек, находившихся рядом в момент атаки, получили ранения. Один мужчина получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения ноги, а трое других — минно-взрывные травмы и контузии.
"Все пострадавшие были доставлены в Ракитянскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи они будут переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", - добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРакитянский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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