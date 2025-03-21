https://ria.ru/20250321/ataka-2006587881.html

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 21.03.2025

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

Закрытое осколочное ранение получил мужчина в результате атаки дрона ВСУ в Беловском районе Курской области, он доставлен в больницу, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T21:04:00+03:00

2025-03-21T21:04:00+03:00

2025-03-21T21:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

беловский район

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152898/60/1528986036_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_15f321294fa6b1345a60bc79e3755fcf.jpg

КУРСК, 21 мар - РИА Новости. Закрытое осколочное ранение получил мужчина в результате атаки дрона ВСУ в Беловском районе Курской области, он доставлен в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "В результате атаки украинского дрона слободы Белой Беловского района закрытое осколочное ранение получил мужчина 1977 года рождения. Он оперативно был доставлен в Беловскую ЦРБ", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что осколками также посечен фасад и кровля хозяйственной постройки. "В очередной раз напоминаю нашим жителям: решением оперативного штаба въезд в ряд населенных пунктов районов сейчас ограничен. Пожалуйста, не возвращайтесь туда - это может быть опасно для жизни и здоровья!" - добавил врио губернатора.

https://ria.ru/20250301/obstrel-2002514101.html

беловский район

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, беловский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины