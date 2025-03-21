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В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 21.03.2025
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
Закрытое осколочное ранение получил мужчина в результате атаки дрона ВСУ в Беловском районе Курской области, он доставлен в больницу, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T21:04:00+03:00
2025-03-21T21:04:00+03:00
2025-03-21T21:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
беловский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 21 мар - РИА Новости. Закрытое осколочное ранение получил мужчина в результате атаки дрона ВСУ в Беловском районе Курской области, он доставлен в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "В результате атаки украинского дрона слободы Белой Беловского района закрытое осколочное ранение получил мужчина 1977 года рождения. Он оперативно был доставлен в Беловскую ЦРБ", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что осколками также посечен фасад и кровля хозяйственной постройки. "В очередной раз напоминаю нашим жителям: решением оперативного штаба въезд в ряд населенных пунктов районов сейчас ограничен. Пожалуйста, не возвращайтесь туда - это может быть опасно для жизни и здоровья!" - добавил врио губернатора.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, беловский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
Хинштейн: при атаке дрона в Беловском районе мужчина получил осколочное ранение