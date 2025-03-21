https://ria.ru/20250321/astronavty-2006343056.html

СМИ: астронавтам, застрявшим на МКС, грозят боли в спине до конца жизни

СМИ: астронавтам, застрявшим на МКС, грозят боли в спине до конца жизни - РИА Новости, 21.03.2025

СМИ: астронавтам, застрявшим на МКС, грозят боли в спине до конца жизни

Американским астронавтам Суните Уильямс и Барри Уилмору, которые вернулись на Землю после девятимесячной миссии на МКС, грозят мучительные боли в спине до конца РИА Новости, 21.03.2025

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2025-03-21T01:08:00+03:00

2025-03-21T02:40:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Американским астронавтам Суните Уильямс и Барри Уилмору, которые вернулись на Землю после девятимесячной миссии на МКС, грозят мучительные боли в спине до конца жизни, пишет газета Daily Mail со ссылкой на экспертов. В ночь на среду космический корабль Crew Dragon Freedom с экипажем миссии Crew-9 успешно приводнился у побережья Флориды. На Землю вернулись российский космонавт Александр Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг, прибывшие на МКС в сентябре 2024 года, а также 59-летняя Сунита Уильямс и 62-летний Барри Уилмор — участники первой пилотируемой миссии корабля Starliner, запуск которого сопровождался неисправностями. Как рассказали изданию медики, отсутствие гравитации на МКС снижает сжимающую нагрузку на позвоночник, заставляя его выпрямляться и удлиняться. Когда астронавты возвращаются на землю, позвоночник постепенно возвращается к своей нормальной форме, но становится значительно слабее. "В космосе позвоночный столб расширяется из-за отсутствия гравитации. Когда астронавты возвращаются на Землю, позвоночник сжимается под действием силы тяжести, что может привести к болям в спине", — сказала изданию Дина Адимулам, специалист по костным заболеваниям и эндокринологии. Другие медики отмечают, что отсутствие гравитации на МКС приводит к потере костной массы и атрофии мышц, что также сказывается на состоянии спины и позвоночника. Все это снижает прочность и устойчивость позвоночника, что приводит к острой, а иногда и хронической боли. "Атрофия основных мышц может повлиять на осанку, а в зависимости от степени тяжести атрофии может также привести к риску грыжи межпозвоночного диска", — заявил газете хирург-ортопед Майкл Энг из Ортопедического института Хоага. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри (Бутчем) Уилмором и Сунитой (Суни) Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остались на МКС.Трамп ранее обвинил в случившемся своего предшественника Джо Байдена, поскольку возвращение Уилмор и Уильямс неоднократно откладывалось. Трамп заявил, что лично просил главу SpaceX Илона Маска помочь экипажу Starliner, который долгие месяцы остается на орбите. Миллиардер утверждал, что администрация Байдена отказалась от его предложения вернуть астронавтов прошлой осенью. О том, что Crew-10 вылетит к МКС в марте, было объявлено в декабре прошлого года.

https://ria.ru/20250318/kosmos-2005624198.html

https://ria.ru/20250318/kosmos-2005614537.html

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земля, флорида, барри уилмор, джо байден, ник хейг, наса, spacex