https://ria.ru/20250321/arest-2006583120.html

На Кубани арестовали женщину, пытавшуюся убить двухмесячного сына

На Кубани арестовали женщину, пытавшуюся убить двухмесячного сына - РИА Новости, 21.03.2025

На Кубани арестовали женщину, пытавшуюся убить двухмесячного сына

Курганинский районный суд арестовал жительницу Краснодарского края, пытавшуюся зарезать двухмесячного сына, сообщила объединенная пресс-службы судов региона. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T20:28:00+03:00

2025-03-21T20:28:00+03:00

2025-03-21T20:28:00+03:00

происшествия

краснодарский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 21 мар – РИА Новости. Курганинский районный суд арестовал жительницу Краснодарского края, пытавшуюся зарезать двухмесячного сына, сообщила объединенная пресс-службы судов региона. Накануне региональное управление СК сообщало, что 32-летняя жительница Курганинска нанесла своему двухмесячному сыну семь ударов ножом и убила бы, если бы не вмешался отец ребенка. Мальчика доставили в медучреждение. По данным пресс-службы, суд ходатайство следствия удовлетворил, "избрав в отношении фигурантки меру пресечения в виде заключения под стражу" сроком до 20 мая. Женщина против этого не возражала. По информации СУСК, в ходе допроса фигурантка дала признательные показания. Ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), женщине должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.

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краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)