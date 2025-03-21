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На Кубани арестовали женщину, пытавшуюся убить двухмесячного сына
На Кубани арестовали женщину, пытавшуюся убить двухмесячного сына - РИА Новости, 21.03.2025
На Кубани арестовали женщину, пытавшуюся убить двухмесячного сына
Курганинский районный суд арестовал жительницу Краснодарского края, пытавшуюся зарезать двухмесячного сына, сообщила объединенная пресс-службы судов региона. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T20:28:00+03:00
2025-03-21T20:28:00+03:00
2025-03-21T20:28:00+03:00
происшествия
краснодарский край
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следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 21 мар – РИА Новости. Курганинский районный суд арестовал жительницу Краснодарского края, пытавшуюся зарезать двухмесячного сына, сообщила объединенная пресс-службы судов региона. Накануне региональное управление СК сообщало, что 32-летняя жительница Курганинска нанесла своему двухмесячному сыну семь ударов ножом и убила бы, если бы не вмешался отец ребенка. Мальчика доставили в медучреждение. По данным пресс-службы, суд ходатайство следствия удовлетворил, "избрав в отношении фигурантки меру пресечения в виде заключения под стражу" сроком до 20 мая. Женщина против этого не возражала. По информации СУСК, в ходе допроса фигурантка дала признательные показания. Ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), женщине должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани арестовали женщину, пытавшуюся убить двухмесячного сына
Суд арестовал женщину, пытавшуюся зарезать двухмесячного сына в Курганинске