https://ria.ru/20250321/arest-2006577134.html

Суд арестовал главу центра информационных технологий Росгвардии

Суд арестовал главу центра информационных технологий Росгвардии - РИА Новости, 21.03.2025

Суд арестовал главу центра информационных технологий Росгвардии

Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд арестовал руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова, сообщается в РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T19:45:00+03:00

2025-03-21T19:45:00+03:00

2025-03-21T19:45:00+03:00

происшествия

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд арестовал руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова, сообщается в картотеке суда. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чепкасова Николая Сергеевича", - сказано в карточке уголовного дела. Вменяемая ему статья Уголовного кодекса РФ не уточняется. Указано, что меру пресечения Чепкасову избрали в четверг. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что в отношении руководителя главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова возбуждено уголовное дело, не уточнив деталей. Согласно ресурсу "БИР-Аналитик", Чепкасов занимает пост руководителя организации с декабря 2022 года.

https://ria.ru/20241104/arest-1981763909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)