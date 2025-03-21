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Суд арестовал главу центра информационных технологий Росгвардии
Суд арестовал главу центра информационных технологий Росгвардии - РИА Новости, 21.03.2025
Суд арестовал главу центра информационных технологий Росгвардии
Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд арестовал руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова, сообщается в РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T19:45:00+03:00
2025-03-21T19:45:00+03:00
2025-03-21T19:45:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд арестовал руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова, сообщается в картотеке суда. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чепкасова Николая Сергеевича", - сказано в карточке уголовного дела. Вменяемая ему статья Уголовного кодекса РФ не уточняется. Указано, что меру пресечения Чепкасову избрали в четверг. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что в отношении руководителя главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова возбуждено уголовное дело, не уточнив деталей. Согласно ресурсу "БИР-Аналитик", Чепкасов занимает пост руководителя организации с декабря 2022 года.
https://ria.ru/20241104/arest-1981763909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Суд арестовал главу центра информационных технологий Росгвардии
Суд арестовал главу центра информационных технологий Росгвардии Чепкасова