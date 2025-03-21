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У берегов Аляски произошло землетрясение - РИА Новости, 21.03.2025
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18:28 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/alyaska-2006563726.html
У берегов Аляски произошло землетрясение
У берегов Аляски произошло землетрясение - РИА Новости, 21.03.2025
У берегов Аляски произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T18:28:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 14.53 по времени UTC (17.53 мск) в 84 километрах к юго-востоку от города Адак с населением 332 человека. Очаг залегал на глубине 26 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступало.
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в мире, аляска, сша
В мире, Аляска, США
У берегов Аляски произошло землетрясение

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,2

© Public domain/McStylesАляска
Аляска - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Public domain/McStyles
Аляска. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение произошло в 14.53 по времени UTC (17.53 мск) в 84 километрах к юго-востоку от города Адак с населением 332 человека. Очаг залегал на глубине 26 километров.
Информации о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступало.
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