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У берегов Аляски произошло землетрясение
У берегов Аляски произошло землетрясение - РИА Новости, 21.03.2025
У берегов Аляски произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T18:28:00+03:00
2025-03-21T18:28:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 14.53 по времени UTC (17.53 мск) в 84 километрах к юго-востоку от города Адак с населением 332 человека. Очаг залегал на глубине 26 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступало.
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в мире, аляска, сша
У берегов Аляски произошло землетрясение
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,2