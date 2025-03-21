https://ria.ru/20250321/altaj-2006397917.html

На Алтае арестовали мужчину, обвиняемого в истязании сына сожительницы

На Алтае арестовали мужчину, обвиняемого в истязании сына сожительницы - РИА Новости, 21.03.2025

На Алтае арестовали мужчину, обвиняемого в истязании сына сожительницы

Чойский районный суд Республики Алтай заключил под стражу 22-летнего местного жителя, который обвиняется в истязании 1,5-годовалого сына сожительницы: пьяный... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T10:45:00+03:00

2025-03-21T10:45:00+03:00

2025-03-21T10:45:00+03:00

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 21 мар – РИА Новости. Чойский районный суд Республики Алтай заключил под стражу 22-летнего местного жителя, который обвиняется в истязании 1,5-годовалого сына сожительницы: пьяный мужчина тушил о ногу мальчика сигареты, отрезал часть уха. "Жителю села Сейка Чойского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии). На основании ходатайства следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении республиканского СУСК. По данным следствия, 12 марта с 2 до 7 часов местного времени обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении в доме сожительницы, наносил ее полуторагодовалому сыну множественные удары руками по голове и туловищу, тушил о его ногу сигареты, а также отрезал ребенку ножом край левого уха. Поводом для истязаний малолетнего стало то, что мальчик мешал ему уснуть. В прокуратуре республики уточнили, что 22-летний мужчина частично признал вину в инкриминируемом преступлении. Надзорное ведомство контролирует ход расследования дела. В следственном управлении отметили, что ребенок находится в республиканской больнице, угрозы здоровью нет. Следователи настаивают на изъятии из семьи ребенка, подвергшегося насилию, оказанию ему мер социальной поддержки и психологической реабилитации.

https://ria.ru/20250228/sk-2002211858.html

https://ria.ru/20241012/zaderzhanie-1977739592.html

республика алтай

чойский район

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происшествия, республика алтай, чойский район, россия