На Алтае арестовали мужчину, обвиняемого в истязании сына сожительницы
На Алтае мужчину обвинили в истязании полуторагодовалого сына сожительницы
Зал суда. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 21 мар – РИА Новости. Чойский районный суд Республики Алтай заключил под стражу 22-летнего местного жителя, который обвиняется в истязании 1,5-годовалого сына сожительницы: пьяный мужчина тушил о ногу мальчика сигареты, отрезал часть уха.
"Жителю села Сейка Чойского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии). На основании ходатайства следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении республиканского СУСК.
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По данным следствия, 12 марта с 2 до 7 часов местного времени обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении в доме сожительницы, наносил ее полуторагодовалому сыну множественные удары руками по голове и туловищу, тушил о его ногу сигареты, а также отрезал ребенку ножом край левого уха. Поводом для истязаний малолетнего стало то, что мальчик мешал ему уснуть.
В прокуратуре республики уточнили, что 22-летний мужчина частично признал вину в инкриминируемом преступлении. Надзорное ведомство контролирует ход расследования дела.
В следственном управлении отметили, что ребенок находится в республиканской больнице, угрозы здоровью нет. Следователи настаивают на изъятии из семьи ребенка, подвергшегося насилию, оказанию ему мер социальной поддержки и психологической реабилитации.
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