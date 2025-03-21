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На Алтае арестовали мужчину, обвиняемого в истязании сына сожительницы - РИА Новости, 21.03.2025
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10:45 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/altaj-2006397917.html
На Алтае арестовали мужчину, обвиняемого в истязании сына сожительницы
На Алтае арестовали мужчину, обвиняемого в истязании сына сожительницы - РИА Новости, 21.03.2025
На Алтае арестовали мужчину, обвиняемого в истязании сына сожительницы
Чойский районный суд Республики Алтай заключил под стражу 22-летнего местного жителя, который обвиняется в истязании 1,5-годовалого сына сожительницы: пьяный... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T10:45:00+03:00
2025-03-21T10:45:00+03:00
происшествия
республика алтай
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НОВОСИБИРСК, 21 мар – РИА Новости. Чойский районный суд Республики Алтай заключил под стражу 22-летнего местного жителя, который обвиняется в истязании 1,5-годовалого сына сожительницы: пьяный мужчина тушил о ногу мальчика сигареты, отрезал часть уха. "Жителю села Сейка Чойского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии). На основании ходатайства следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении республиканского СУСК. По данным следствия, 12 марта с 2 до 7 часов местного времени обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении в доме сожительницы, наносил ее полуторагодовалому сыну множественные удары руками по голове и туловищу, тушил о его ногу сигареты, а также отрезал ребенку ножом край левого уха. Поводом для истязаний малолетнего стало то, что мальчик мешал ему уснуть. В прокуратуре республики уточнили, что 22-летний мужчина частично признал вину в инкриминируемом преступлении. Надзорное ведомство контролирует ход расследования дела. В следственном управлении отметили, что ребенок находится в республиканской больнице, угрозы здоровью нет. Следователи настаивают на изъятии из семьи ребенка, подвергшегося насилию, оказанию ему мер социальной поддержки и психологической реабилитации.
https://ria.ru/20250228/sk-2002211858.html
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происшествия, республика алтай, чойский район, россия
Происшествия, Республика Алтай, Чойский район, Россия
На Алтае арестовали мужчину, обвиняемого в истязании сына сожительницы

На Алтае мужчину обвинили в истязании полуторагодовалого сына сожительницы

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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НОВОСИБИРСК, 21 мар – РИА Новости. Чойский районный суд Республики Алтай заключил под стражу 22-летнего местного жителя, который обвиняется в истязании 1,5-годовалого сына сожительницы: пьяный мужчина тушил о ногу мальчика сигареты, отрезал часть уха.
"Жителю села Сейка Чойского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии). На основании ходатайства следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении республиканского СУСК.
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По данным следствия, 12 марта с 2 до 7 часов местного времени обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении в доме сожительницы, наносил ее полуторагодовалому сыну множественные удары руками по голове и туловищу, тушил о его ногу сигареты, а также отрезал ребенку ножом край левого уха. Поводом для истязаний малолетнего стало то, что мальчик мешал ему уснуть.
В прокуратуре республики уточнили, что 22-летний мужчина частично признал вину в инкриминируемом преступлении. Надзорное ведомство контролирует ход расследования дела.
В следственном управлении отметили, что ребенок находится в республиканской больнице, угрозы здоровью нет. Следователи настаивают на изъятии из семьи ребенка, подвергшегося насилию, оказанию ему мер социальной поддержки и психологической реабилитации.
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