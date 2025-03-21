https://ria.ru/20250321/alaudinov-2006580897.html

Алаудинов назвал положение ВСУ в Курской области критическим

Алаудинов назвал положение ВСУ в Курской области критическим - РИА Новости, 21.03.2025

Алаудинов назвал положение ВСУ в Курской области критическим

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов навал критическим положение ВСУ РИА Новости, 21.03.2025

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2025-03-21T20:15:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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КУРСК, 21 мар - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов навал критическим положение ВСУ в Курской области. "Ситуация (у ВСУ – ред.) - она критична... Они боятся, что мы пойдем большими силами, которые у нас высвободились сейчас с линии на Курской дуге. Боятся, что мы этими силами пойдем на Сумы... Поэтому как раз и есть участки, где они выискивают и пытаются туда воткнуться", - сказал Алаудинов РИА Новости, комментируя положение ВСУ в Курской области. Он подчеркнул, что основная задача, которую сейчас Киев ставит перед ВСУ, - сохранить захваченные территории.О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что ВС РФ завершают разгром противника в Курской области.

https://ria.ru/20250321/ukraina-2006581668.html

https://ria.ru/20250317/kurskaya-2005503082.html

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курская область, киев, апти алаудинов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, дмитрий медведев, владимир путин