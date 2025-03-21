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Алаудинов назвал положение ВСУ в Курской области критическим - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:15 21.03.2025 (обновлено: 20:39 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/alaudinov-2006580897.html
Алаудинов назвал положение ВСУ в Курской области критическим
Алаудинов назвал положение ВСУ в Курской области критическим - РИА Новости, 21.03.2025
Алаудинов назвал положение ВСУ в Курской области критическим
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов навал критическим положение ВСУ РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T20:15:00+03:00
2025-03-21T20:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
киев
апти алаудинов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
дмитрий медведев
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КУРСК, 21 мар - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов навал критическим положение ВСУ в Курской области. "Ситуация (у ВСУ – ред.) - она критична... Они боятся, что мы пойдем большими силами, которые у нас высвободились сейчас с линии на Курской дуге. Боятся, что мы этими силами пойдем на Сумы... Поэтому как раз и есть участки, где они выискивают и пытаются туда воткнуться", - сказал Алаудинов РИА Новости, комментируя положение ВСУ в Курской области. Он подчеркнул, что основная задача, которую сейчас Киев ставит перед ВСУ, - сохранить захваченные территории.О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что ВС РФ завершают разгром противника в Курской области.
https://ria.ru/20250321/ukraina-2006581668.html
https://ria.ru/20250317/kurskaya-2005503082.html
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курская область, киев, апти алаудинов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, дмитрий медведев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Киев, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
Алаудинов назвал положение ВСУ в Курской области критическим

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: положение ВСУ в Курской области критическое

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Архивное фото
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КУРСК, 21 мар - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов навал критическим положение ВСУ в Курской области.
"Ситуация (у ВСУ – ред.) - она критична... Они боятся, что мы пойдем большими силами, которые у нас высвободились сейчас с линии на Курской дуге. Боятся, что мы этими силами пойдем на Сумы... Поэтому как раз и есть участки, где они выискивают и пытаются туда воткнуться", - сказал Алаудинов РИА Новости, комментируя положение ВСУ в Курской области.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Алаудинов предупредил Киев о возможности потери всей Украины
Вчера, 20:19
Он подчеркнул, что основная задача, которую сейчас Киев ставит перед ВСУ, - сохранить захваченные территории.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что ВС РФ завершают разгром противника в Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьКиевАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияДмитрий МедведевВладимир Путин
 
 
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