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Лондонский аэропорт Хитроу сообщил о возобновлении рейсов - РИА Новости, 21.03.2025
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20:20 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/aeroport-2006581859.html
Лондонский аэропорт Хитроу сообщил о возобновлении рейсов
Лондонский аэропорт Хитроу сообщил о возобновлении рейсов - РИА Новости, 21.03.2025
Лондонский аэропорт Хитроу сообщил о возобновлении рейсов
Лондонский аэропорт "Хитроу", который ранее был обесточен и закрыт из-за пожара на электроподстанции, сообщил о том, что может безопасно возобновить полеты. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T20:20:00+03:00
2025-03-21T20:20:00+03:00
в мире
закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции
лондон
великобритания
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Лондонский аэропорт "Хитроу", который ранее был обесточен и закрыт из-за пожара на электроподстанции, сообщил о том, что может безопасно возобновить полеты. "Наши команды неустанно работали с начала инцидента, чтобы обеспечить скорое восстановление. Теперь мы можем безопасно возобновить полеты, отдавая приоритет репатриации и релокации самолетов", - говорится в заявлении авиагавани в соцсети X. До этого компания-оператор британской энергосистемы National Grid сообщила о проведении реконфигурации сети, чтобы иметь возможность подать электроэнергию в некоторые части "Хитроу". Ранее аэропорт "Хитроу" заявлял, что будет закрыт до 02.59 мск 22 марта из-за обесточивания в результате пожара на электроподстанции примерно в 2,5 километра от него. Мониторинговый сервис Flightradar24 ранее сообщал, что закрытие авиагавани затронет по меньшей мере 1351 рейс. По данным авиационной аналитической компании Cirium, последствия инцидента могут коснуться 290 тысяч пассажиров. Помимо этого, из-за пожара на подстанции тысячи домов остались без света. "Хитроу" - один из самых загруженных аэропортов в мире, в 2024 году он принял рекордное количество пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.
https://ria.ru/20250321/khitrou-2006362264.html
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в мире, закрытие аэропорта хитроу из-за пожара на подстанции, лондон, великобритания
В мире, Закрытие аэропорта Хитроу из-за пожара на подстанции, Лондон, Великобритания
Лондонский аэропорт Хитроу сообщил о возобновлении рейсов

Аэропорт Хитроу сообщил о возобновлении рейсов после пожара на подстанции

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛиквидация пожара на подстанции Норт-Хайд
Ликвидация пожара на подстанции Норт-Хайд - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Ликвидация пожара на подстанции Норт-Хайд
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Лондонский аэропорт "Хитроу", который ранее был обесточен и закрыт из-за пожара на электроподстанции, сообщил о том, что может безопасно возобновить полеты.
"Наши команды неустанно работали с начала инцидента, чтобы обеспечить скорое восстановление. Теперь мы можем безопасно возобновить полеты, отдавая приоритет репатриации и релокации самолетов", - говорится в заявлении авиагавани в соцсети X.
Аварийные службы в районе горящей электрической подстанции Норт-Хайд в Лондоне. 21 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Более 100 авиарейсов перенаправят в другие аэропорты из-за пожара в Хитроу
Вчера, 07:10
До этого компания-оператор британской энергосистемы National Grid сообщила о проведении реконфигурации сети, чтобы иметь возможность подать электроэнергию в некоторые части "Хитроу".
Ранее аэропорт "Хитроу" заявлял, что будет закрыт до 02.59 мск 22 марта из-за обесточивания в результате пожара на электроподстанции примерно в 2,5 километра от него.
Мониторинговый сервис Flightradar24 ранее сообщал, что закрытие авиагавани затронет по меньшей мере 1351 рейс. По данным авиационной аналитической компании Cirium, последствия инцидента могут коснуться 290 тысяч пассажиров. Помимо этого, из-за пожара на подстанции тысячи домов остались без света.
"Хитроу" - один из самых загруженных аэропортов в мире, в 2024 году он принял рекордное количество пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.
Аэропорт Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
СМИ: аэропорт Хитроу из-за пожара ожидает перебои в работе в ближайшие дни
Вчера, 06:32
 
В миреЗакрытие аэропорта Хитроу из-за пожара на подстанцииЛондонВеликобритания
 
 
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