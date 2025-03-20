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Умер поэт и драматург Вадим Жук - РИА Новости, 20.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:25 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/zhuk-2006223994.html
Умер поэт и драматург Вадим Жук
Умер поэт и драматург Вадим Жук - РИА Новости, 20.03.2025
Умер поэт и драматург Вадим Жук
Поэт и драматург Вадим Жук скончался на фестивале в Суздале Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе открытого российского международного... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:25:00+03:00
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культура
вадим жук
россия
суздаль
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РЯЗАНЬ, 20 мар - РИА Новости. Поэт и драматург Вадим Жук скончался на фестивале в Суздале Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе открытого российского международного фестиваля анимационного кино "Суздальфест". "Вадим Семенович, к сожалению, действительно скончался скоропостижно. Ему было 78 лет. Пока причина неизвестна", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что это произошло на фестивале. По ее словам, медпомощь прибыла вовремя, также среди гостей фестиваля было двое врачей. Оргкомитет смотра принес глубочайшие соболезнования родным и близким Жука. "Уход Вадима Семеновича – это безмерная утрата для всех нас, и эту потерю пока сложно осознать. Около двадцати лет он был ведущим Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Вадим Жук был большим интеллектуалом, его блистательное чувство юмора, остроумие остается в нашей памяти", - отмечается в комментарии директора фестиваля Александра Герасимова, предоставленном РИА Новости.
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вадим жук, россия, суздаль, владимирская область
Культура, Вадим Жук, Россия, Суздаль, Владимирская область
Умер поэт и драматург Вадим Жук

Поэт и драматург Вадим Жук умер на фестивале в Суздале в возрасте 78 лет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВадим Жук
Вадим Жук - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вадим Жук. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 20 мар - РИА Новости. Поэт и драматург Вадим Жук скончался на фестивале в Суздале Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе открытого российского международного фестиваля анимационного кино "Суздальфест".
"Вадим Семенович, к сожалению, действительно скончался скоропостижно. Ему было 78 лет. Пока причина неизвестна", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что это произошло на фестивале. По ее словам, медпомощь прибыла вовремя, также среди гостей фестиваля было двое врачей.
Оргкомитет смотра принес глубочайшие соболезнования родным и близким Жука. "Уход Вадима Семеновича – это безмерная утрата для всех нас, и эту потерю пока сложно осознать. Около двадцати лет он был ведущим Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Вадим Жук был большим интеллектуалом, его блистательное чувство юмора, остроумие остается в нашей памяти", - отмечается в комментарии директора фестиваля Александра Герасимова, предоставленном РИА Новости.
 
КультураВадим ЖукРоссияСуздальВладимирская область
 
 
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