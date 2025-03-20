https://ria.ru/20250320/zhuk-2006223994.html
Умер поэт и драматург Вадим Жук
Умер поэт и драматург Вадим Жук - РИА Новости, 20.03.2025
Умер поэт и драматург Вадим Жук
Поэт и драматург Вадим Жук скончался на фестивале в Суздале Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе открытого российского международного... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:25:00+03:00
2025-03-20T15:25:00+03:00
2025-03-20T15:25:00+03:00
культура
вадим жук
россия
суздаль
владимирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006203856_501:156:2821:1461_1920x0_80_0_0_6bff37469f76be3b6d5e84ee68decdf7.jpg
РЯЗАНЬ, 20 мар - РИА Новости. Поэт и драматург Вадим Жук скончался на фестивале в Суздале Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе открытого российского международного фестиваля анимационного кино "Суздальфест". "Вадим Семенович, к сожалению, действительно скончался скоропостижно. Ему было 78 лет. Пока причина неизвестна", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что это произошло на фестивале. По ее словам, медпомощь прибыла вовремя, также среди гостей фестиваля было двое врачей. Оргкомитет смотра принес глубочайшие соболезнования родным и близким Жука. "Уход Вадима Семеновича – это безмерная утрата для всех нас, и эту потерю пока сложно осознать. Около двадцати лет он был ведущим Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Вадим Жук был большим интеллектуалом, его блистательное чувство юмора, остроумие остается в нашей памяти", - отмечается в комментарии директора фестиваля Александра Герасимова, предоставленном РИА Новости.
россия
суздаль
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006203856_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_55a1e6c022af71a2cca02cf0e72d62e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим жук, россия, суздаль, владимирская область
Культура, Вадим Жук, Россия, Суздаль, Владимирская область
Умер поэт и драматург Вадим Жук
Поэт и драматург Вадим Жук умер на фестивале в Суздале в возрасте 78 лет
РЯЗАНЬ, 20 мар - РИА Новости. Поэт и драматург Вадим Жук скончался на фестивале в Суздале Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе открытого российского международного фестиваля анимационного кино "Суздальфест".
"Вадим Семенович, к сожалению, действительно скончался скоропостижно. Ему было 78 лет. Пока причина неизвестна", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что это произошло на фестивале. По ее словам, медпомощь прибыла вовремя, также среди гостей фестиваля было двое врачей.
Оргкомитет смотра принес глубочайшие соболезнования родным и близким Жука
. "Уход Вадима Семеновича – это безмерная утрата для всех нас, и эту потерю пока сложно осознать. Около двадцати лет он был ведущим Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Вадим Жук был большим интеллектуалом, его блистательное чувство юмора, остроумие остается в нашей памяти", - отмечается в комментарии директора фестиваля Александра Герасимова, предоставленном РИА Новости.