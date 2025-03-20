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Умер поэт и драматург Вадим Жук

Умер поэт и драматург Вадим Жук - РИА Новости, 20.03.2025

Умер поэт и драматург Вадим Жук

Поэт и драматург Вадим Жук скончался на фестивале в Суздале Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе открытого российского международного... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:25:00+03:00

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2025-03-20T15:25:00+03:00

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вадим жук

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суздаль

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РЯЗАНЬ, 20 мар - РИА Новости. Поэт и драматург Вадим Жук скончался на фестивале в Суздале Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе открытого российского международного фестиваля анимационного кино "Суздальфест". "Вадим Семенович, к сожалению, действительно скончался скоропостижно. Ему было 78 лет. Пока причина неизвестна", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что это произошло на фестивале. По ее словам, медпомощь прибыла вовремя, также среди гостей фестиваля было двое врачей. Оргкомитет смотра принес глубочайшие соболезнования родным и близким Жука. "Уход Вадима Семеновича – это безмерная утрата для всех нас, и эту потерю пока сложно осознать. Около двадцати лет он был ведущим Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Вадим Жук был большим интеллектуалом, его блистательное чувство юмора, остроумие остается в нашей памяти", - отмечается в комментарии директора фестиваля Александра Герасимова, предоставленном РИА Новости.

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вадим жук, россия, суздаль, владимирская область