https://ria.ru/20250320/zhitel-2006134086.html

Мошенник, лишивший пенсионерку из Кузбасса квартиры, получил срок

Мошенник, лишивший пенсионерку из Кузбасса квартиры, получил срок - РИА Новости, 20.03.2025

Мошенник, лишивший пенсионерку из Кузбасса квартиры, получил срок

Житель города Новосибирска, обманувший с неизвестными подельниками пенсионерку из города Прокопьевска Кемеровской области, лишив ее квартиры, получил 4 года... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T10:45:00+03:00

2025-03-20T10:45:00+03:00

2025-03-20T12:02:00+03:00

происшествия

новосибирск

прокопьевск

кемеровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

КЕМЕРОВО, 20 мар – РИА Новости. Житель города Новосибирска, обманувший с неизвестными подельниками пенсионерку из города Прокопьевска Кемеровской области, лишив ее квартиры, получил 4 года колонии строгого режима, сообщил объединенный пресс-центр судов Кузбасса. Потерпевшая в судебном заседании показала, что в начале декабря 2023 года ей с разных номеров в мессенджере звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили пожилую женщину в том, что злоумышленники, воспользовавшись ее паспортными данными, оформили на нее кредиты. "Для выявления преступной деятельности "мошенников" и ликвидации задолженности аферисты предложили взять ей кредиты… В мессенджере они направили документы, якобы свидетельствующие о взятых ею кредитах в различных банках… Пенсионерка оформила кредиты в различных банках на общую сумму 880 000 рублей. По указанию неизвестных лиц она перечислила деньги на банковские счета", – говорится в релизе. В середине декабря 2023 года ей вновь позвонили неизвестные от лица правоохранителей и сообщили, что мошенники совершили компрометирующие действия в отношении ее квартиры. Поверив звонившим, убедивших женщину в том, что она является внештатным сотрудником правоохранительных органов для разоблачения мошенников, потерпевшая продала свою квартиру. В это же время подсудимый через мессенджер договорился с незнакомцем о хищении имущества потерпевшей. В день продажи ею квартиры мужчина, следуя инструкции, встретился с пенсионеркой, назвал ей кодовое слово и забрал деньги в сумме 3,39 миллиона рублей, с которыми скрылся. Деньги он перевел на счет неизвестного. В качестве вознаграждения осужденный получил 30 тысяч рублей. Также мошенники убедили потерпевшую, что на избирательном участке идет нечестное голосование и подделка бюллетеней, уверив ее в том, что на участке ее будут ждать "сотрудники правоохранительных органов". Через водителя такси пенсионерке передали краску, с которой она приехала на избирательный участок, подошла к урне для голосования и вылила краску в отсек для сброса бюллетеней. Женщину остановили сотрудник полиции и работники школы. Отмечается, что на тот момент она не понимала, что находится под влиянием обмана. В судебном заседании подсудимый вину не признал, указав, что не мог отказаться от "работы". Он принес извинения потерпевшей, а также частично возместил ущерб. "Суд назначил 32-летнему жителю Новосибирска наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал осужденного возместить потерпевшей ущерб 2 560 000 рублей", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241129/moskva-1986385882.html

https://ria.ru/20250213/moshenniki-1999093098.html

https://ria.ru/20250118/moshenniki-1994351437.html

новосибирск

прокопьевск

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирск, прокопьевск, кемеровская область