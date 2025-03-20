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Мошенник, лишивший пенсионерку из Кузбасса квартиры, получил срок - РИА Новости, 20.03.2025
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10:45 20.03.2025 (обновлено: 12:02 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/zhitel-2006134086.html
Мошенник, лишивший пенсионерку из Кузбасса квартиры, получил срок
Мошенник, лишивший пенсионерку из Кузбасса квартиры, получил срок - РИА Новости, 20.03.2025
Мошенник, лишивший пенсионерку из Кузбасса квартиры, получил срок
Житель города Новосибирска, обманувший с неизвестными подельниками пенсионерку из города Прокопьевска Кемеровской области, лишив ее квартиры, получил 4 года... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T10:45:00+03:00
2025-03-20T12:02:00+03:00
происшествия
новосибирск
прокопьевск
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 20 мар – РИА Новости. Житель города Новосибирска, обманувший с неизвестными подельниками пенсионерку из города Прокопьевска Кемеровской области, лишив ее квартиры, получил 4 года колонии строгого режима, сообщил объединенный пресс-центр судов Кузбасса. Потерпевшая в судебном заседании показала, что в начале декабря 2023 года ей с разных номеров в мессенджере звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили пожилую женщину в том, что злоумышленники, воспользовавшись ее паспортными данными, оформили на нее кредиты. "Для выявления преступной деятельности "мошенников" и ликвидации задолженности аферисты предложили взять ей кредиты… В мессенджере они направили документы, якобы свидетельствующие о взятых ею кредитах в различных банках… Пенсионерка оформила кредиты в различных банках на общую сумму 880 000 рублей. По указанию неизвестных лиц она перечислила деньги на банковские счета", – говорится в релизе. В середине декабря 2023 года ей вновь позвонили неизвестные от лица правоохранителей и сообщили, что мошенники совершили компрометирующие действия в отношении ее квартиры. Поверив звонившим, убедивших женщину в том, что она является внештатным сотрудником правоохранительных органов для разоблачения мошенников, потерпевшая продала свою квартиру. В это же время подсудимый через мессенджер договорился с незнакомцем о хищении имущества потерпевшей. В день продажи ею квартиры мужчина, следуя инструкции, встретился с пенсионеркой, назвал ей кодовое слово и забрал деньги в сумме 3,39 миллиона рублей, с которыми скрылся. Деньги он перевел на счет неизвестного. В качестве вознаграждения осужденный получил 30 тысяч рублей. Также мошенники убедили потерпевшую, что на избирательном участке идет нечестное голосование и подделка бюллетеней, уверив ее в том, что на участке ее будут ждать "сотрудники правоохранительных органов". Через водителя такси пенсионерке передали краску, с которой она приехала на избирательный участок, подошла к урне для голосования и вылила краску в отсек для сброса бюллетеней. Женщину остановили сотрудник полиции и работники школы. Отмечается, что на тот момент она не понимала, что находится под влиянием обмана. В судебном заседании подсудимый вину не признал, указав, что не мог отказаться от "работы". Он принес извинения потерпевшей, а также частично возместил ущерб. "Суд назначил 32-летнему жителю Новосибирска наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал осужденного возместить потерпевшей ущерб 2 560 000 рублей", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241129/moskva-1986385882.html
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происшествия, новосибирск, прокопьевск, кемеровская область
Происшествия, Новосибирск, Прокопьевск, Кемеровская область
Мошенник, лишивший пенсионерку из Кузбасса квартиры, получил срок

Мошенник, лишивший пенсионерку из Кузбасса квартиры, получил четыре года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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КЕМЕРОВО, 20 мар – РИА Новости. Житель города Новосибирска, обманувший с неизвестными подельниками пенсионерку из города Прокопьевска Кемеровской области, лишив ее квартиры, получил 4 года колонии строгого режима, сообщил объединенный пресс-центр судов Кузбасса.
Потерпевшая в судебном заседании показала, что в начале декабря 2023 года ей с разных номеров в мессенджере звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили пожилую женщину в том, что злоумышленники, воспользовавшись ее паспортными данными, оформили на нее кредиты.
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"Для выявления преступной деятельности "мошенников" и ликвидации задолженности аферисты предложили взять ей кредиты… В мессенджере они направили документы, якобы свидетельствующие о взятых ею кредитах в различных банках… Пенсионерка оформила кредиты в различных банках на общую сумму 880 000 рублей. По указанию неизвестных лиц она перечислила деньги на банковские счета", – говорится в релизе.
В середине декабря 2023 года ей вновь позвонили неизвестные от лица правоохранителей и сообщили, что мошенники совершили компрометирующие действия в отношении ее квартиры. Поверив звонившим, убедивших женщину в том, что она является внештатным сотрудником правоохранительных органов для разоблачения мошенников, потерпевшая продала свою квартиру.
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В это же время подсудимый через мессенджер договорился с незнакомцем о хищении имущества потерпевшей. В день продажи ею квартиры мужчина, следуя инструкции, встретился с пенсионеркой, назвал ей кодовое слово и забрал деньги в сумме 3,39 миллиона рублей, с которыми скрылся. Деньги он перевел на счет неизвестного. В качестве вознаграждения осужденный получил 30 тысяч рублей.
Также мошенники убедили потерпевшую, что на избирательном участке идет нечестное голосование и подделка бюллетеней, уверив ее в том, что на участке ее будут ждать "сотрудники правоохранительных органов". Через водителя такси пенсионерке передали краску, с которой она приехала на избирательный участок, подошла к урне для голосования и вылила краску в отсек для сброса бюллетеней. Женщину остановили сотрудник полиции и работники школы. Отмечается, что на тот момент она не понимала, что находится под влиянием обмана.
В судебном заседании подсудимый вину не признал, указав, что не мог отказаться от "работы". Он принес извинения потерпевшей, а также частично возместил ущерб.
"Суд назначил 32-летнему жителю Новосибирска наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал осужденного возместить потерпевшей ущерб 2 560 000 рублей", – говорится в сообщении.
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