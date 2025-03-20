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"Не настоящий". В Британии подняли Зеленского на смех после звонка Макрона - РИА Новости, 20.03.2025
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23:07 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/zelenskiy-2006334583.html
"Не настоящий". В Британии подняли Зеленского на смех после звонка Макрона
"Не настоящий". В Британии подняли Зеленского на смех после звонка Макрона - РИА Новости, 20.03.2025
"Не настоящий". В Британии подняли Зеленского на смех после звонка Макрона
Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают ситуацию со звонком Владимиру Зеленскому от президента Франции Эммануэля Макрона во время... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T23:07:00+03:00
2025-03-20T23:07:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают ситуацию со звонком Владимиру Зеленскому от президента Франции Эммануэля Макрона во время пресс-конференции."Еще больше бредовой пропаганды. Телефонные разговоры между лидерами стран назначаются за несколько дней, чтобы их можно было записать и расшифровать, если только Макрон не собирался пригласить президента-марионетку на свидание", — написал один из комментаторов."Это как сирены воздушной тревоги, которые срабатывают в Киеве при каждом визите иностранных политиков… Нынешние украинские власти, взращенные Демократической партией США и Соросом, не могут обойтись без дешевых спектаклей. Этот звонок, по замыслу гениальных политтехнологов, должен был показать, что господин Зеленский и его страна не изолированы после серии холодных душей от США", — отметил другой."Самый могущественный человек на планете Земля. Он неуважительно обращается с президентом США в Белом доме. Он отказывается разговаривать с французским президентом", — констатировал третий."Возможно, это был не настоящий телефонный звонок от Макрона. Зеленский все время умоляет о помощи и пытается продолжать воевать… за счет других стран", — поделился мнением пользователь."Они коротают время, болтая по телефону и пренебрегая мирными предложениями Трампа, в то время как украинцы продолжают гибнуть", — заключил читатель.Ранее Зеленский сказал французскому лидеру, что перезвонит, когда тот позвонил ему во время брифинга с журналистами.Глава киевского режима неоднократно пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. В частности, в предыдущий раз на встречу с президентом США Дональдом Трампом он приехал не в деловом костюме, из-за чего американский лидер был раздражен.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого хозяин Белого дома почувствовал неуважение. Помимо прочего, на встрече Зеленскому задали вопрос о том, когда он наденет костюм, на что он ответил, что якобы наденет его, "когда закончится" конфликт. Один из журналистов отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250320/zelenskiy-2006312230.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Зеленский: "Эммануэль, извините, у меня разговор с журналистами"
Зеленский не стал разговаривать с Макроном, пообещав ему перезвонить
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в мире, владимир зеленский, эммануэль макрон, дональд трамп, сша
В мире, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, США

"Не настоящий". В Британии подняли Зеленского на смех после звонка Макрона

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают ситуацию со звонком Владимиру Зеленскому от президента Франции Эммануэля Макрона во время пресс-конференции.
"Еще больше бредовой пропаганды. Телефонные разговоры между лидерами стран назначаются за несколько дней, чтобы их можно было записать и расшифровать, если только Макрон не собирался пригласить президента-марионетку на свидание", — написал один из комментаторов.
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"Это как сирены воздушной тревоги, которые срабатывают в Киеве при каждом визите иностранных политиков… Нынешние украинские власти, взращенные Демократической партией США и Соросом, не могут обойтись без дешевых спектаклей. Этот звонок, по замыслу гениальных политтехнологов, должен был показать, что господин Зеленский и его страна не изолированы после серии холодных душей от США", — отметил другой.
"Самый могущественный человек на планете Земля. Он неуважительно обращается с президентом США в Белом доме. Он отказывается разговаривать с французским президентом", — констатировал третий.
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"Возможно, это был не настоящий телефонный звонок от Макрона. Зеленский все время умоляет о помощи и пытается продолжать воевать… за счет других стран", — поделился мнением пользователь.
«
"Они коротают время, болтая по телефону и пренебрегая мирными предложениями Трампа, в то время как украинцы продолжают гибнуть", — заключил читатель.
Ранее Зеленский сказал французскому лидеру, что перезвонит, когда тот позвонил ему во время брифинга с журналистами.
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Глава киевского режима неоднократно пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. В частности, в предыдущий раз на встречу с президентом США Дональдом Трампом он приехал не в деловом костюме, из-за чего американский лидер был раздражен.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого хозяин Белого дома почувствовал неуважение. Помимо прочего, на встрече Зеленскому задали вопрос о том, когда он наденет костюм, на что он ответил, что якобы наденет его, "когда закончится" конфликт. Один из журналистов отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль".
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронДональд ТрампСША
 
 
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