"Не настоящий". В Британии подняли Зеленского на смех после звонка Макрона
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают ситуацию со звонком Владимиру Зеленскому от президента Франции Эммануэля Макрона во время пресс-конференции.
"Еще больше бредовой пропаганды. Телефонные разговоры между лидерами стран назначаются за несколько дней, чтобы их можно было записать и расшифровать, если только Макрон не собирался пригласить президента-марионетку на свидание", — написал один из комментаторов.
"Это как сирены воздушной тревоги, которые срабатывают в Киеве при каждом визите иностранных политиков… Нынешние украинские власти, взращенные Демократической партией США и Соросом, не могут обойтись без дешевых спектаклей. Этот звонок, по замыслу гениальных политтехнологов, должен был показать, что господин Зеленский и его страна не изолированы после серии холодных душей от США", — отметил другой.
"Самый могущественный человек на планете Земля. Он неуважительно обращается с президентом США в Белом доме. Он отказывается разговаривать с французским президентом", — констатировал третий.
"Возможно, это был не настоящий телефонный звонок от Макрона. Зеленский все время умоляет о помощи и пытается продолжать воевать… за счет других стран", — поделился мнением пользователь.
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"Они коротают время, болтая по телефону и пренебрегая мирными предложениями Трампа, в то время как украинцы продолжают гибнуть", — заключил читатель.
Ранее Зеленский сказал французскому лидеру, что перезвонит, когда тот позвонил ему во время брифинга с журналистами.
Глава киевского режима неоднократно пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. В частности, в предыдущий раз на встречу с президентом США Дональдом Трампом он приехал не в деловом костюме, из-за чего американский лидер был раздражен.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого хозяин Белого дома почувствовал неуважение. Помимо прочего, на встрече Зеленскому задали вопрос о том, когда он наденет костюм, на что он ответил, что якобы наденет его, "когда закончится" конфликт. Один из журналистов отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль".
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