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Зеленский попросил у ЕС еще пять миллиардов евро - РИА Новости, 20.03.2025
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17:43 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/zelenskij-2006260400.html
Зеленский попросил у ЕС еще пять миллиардов евро
Зеленский попросил у ЕС еще пять миллиардов евро - РИА Новости, 20.03.2025
Зеленский попросил у ЕС еще пять миллиардов евро
Владимир Зеленский попросил у Евросоюза еще "как минимум" пять миллиардов евро на артиллерийские снаряды. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:43:00+03:00
2025-03-20T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский попросил у Евросоюза еще "как минимум" пять миллиардов евро на артиллерийские снаряды. "Нам нужны средства на снаряды для артиллерии. Мы были бы очень благодарны за европейскую поддержку в размере как минимум пяти миллиардов евро в кратчайшие сроки", - заявил Зеленский в обращении к Европейскому совету. Запись обращения опубликована в Telegram-канале Зеленского. Помимо денег на артиллерийские снаряды, Зеленский также попросил средства на усиление ПВО и "общую стойкость" Украины. Объем необходимых для этого средств Зеленский пока не озвучил. Ранее европейская комиссия сообщила, что выделила Украине дополнительно один миллиард евро в рамках кредита "Группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250320/es-2006256035.html
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россия, украина, европа, владимир зеленский, сергей лавров, евросоюз, g7, нато, в мире
Россия, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, НАТО, В мире
Зеленский попросил у ЕС еще пять миллиардов евро

Зеленский попросил у ЕС еще пять миллиардов евро на артиллерийские снаряды

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский попросил у Евросоюза еще "как минимум" пять миллиардов евро на артиллерийские снаряды.
"Нам нужны средства на снаряды для артиллерии. Мы были бы очень благодарны за европейскую поддержку в размере как минимум пяти миллиардов евро в кратчайшие сроки", - заявил Зеленский в обращении к Европейскому совету. Запись обращения опубликована в Telegram-канале Зеленского.
Помимо денег на артиллерийские снаряды, Зеленский также попросил средства на усиление ПВО и "общую стойкость" Украины. Объем необходимых для этого средств Зеленский пока не озвучил.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Страны ЕС договорились оказывать военную помощь Украине добровольно
Вчера, 17:33
Ранее европейская комиссия сообщила, что выделила Украине дополнительно один миллиард евро в рамках кредита "Группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
На Западе отреагировали на дерзкое заявление Зеленского о России
7 февраля, 16:48
 
РоссияУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровЕвросоюзG7НАТОВ мире
 
 
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