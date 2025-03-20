Зеленский попросил у ЕС еще пять миллиардов евро
Зеленский попросил у ЕС еще пять миллиардов евро на артиллерийские снаряды
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский попросил у Евросоюза еще "как минимум" пять миллиардов евро на артиллерийские снаряды.
"Нам нужны средства на снаряды для артиллерии. Мы были бы очень благодарны за европейскую поддержку в размере как минимум пяти миллиардов евро в кратчайшие сроки", - заявил Зеленский в обращении к Европейскому совету. Запись обращения опубликована в Telegram-канале Зеленского.
Помимо денег на артиллерийские снаряды, Зеленский также попросил средства на усиление ПВО и "общую стойкость" Украины. Объем необходимых для этого средств Зеленский пока не озвучил.
Ранее европейская комиссия сообщила, что выделила Украине дополнительно один миллиард евро в рамках кредита "Группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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