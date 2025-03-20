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Зеленский оценил вероятность встречи делегаций России и Украины - РИА Новости, 20.03.2025
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14:09 20.03.2025 (обновлено: 14:10 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/zelenskij-2006195907.html
Зеленский оценил вероятность встречи делегаций России и Украины
Зеленский оценил вероятность встречи делегаций России и Украины - РИА Новости, 20.03.2025
Зеленский оценил вероятность встречи делегаций России и Украины
Владимир Зеленский считает, что встреча делегаций РФ и Украины не будет большой проблемой. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:09:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что встреча делегаций РФ и Украины не будет большой проблемой. "Знаете, это не большая проблема. Был бы результат. Я считаю, что если стороны наработают технические решения, если будет политическая воля, прежде всего со стороны русских... встреча - не проблема", - заявил Зеленский журналистам, отвечая на вопрос, когда и при каких условиях может состояться непосредственная встреча украинской и российской стороны. Запись мероприятия опубликована на YouTube-канале Зеленского. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет. Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006100268.html
https://ria.ru/20250319/tramp-2006044978.html
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россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, верховная рада украины, в мире
Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, В мире
Зеленский оценил вероятность встречи делегаций России и Украины

Зеленский: встреча делегаций России и Украины не будет большой проблемой

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что встреча делегаций РФ и Украины не будет большой проблемой.
"Знаете, это не большая проблема. Был бы результат. Я считаю, что если стороны наработают технические решения, если будет политическая воля, прежде всего со стороны русских... встреча - не проблема", - заявил Зеленский журналистам, отвечая на вопрос, когда и при каких условиях может состояться непосредственная встреча украинской и российской стороны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В Раде задали Зеленскому вопрос после разговора с Трампом
Вчера, 04:52
Запись мероприятия опубликована на YouTube-канале Зеленского.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Трамп рассказал, на что был направлен разговор с Зеленским
19 марта, 18:45
 
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