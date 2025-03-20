Рейтинг@Mail.ru
Зеленский не стал разговаривать с Макроном во время брифинга - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 20.03.2025 (обновлено: 12:23 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/zelenskij-2006143901.html
Зеленский не стал разговаривать с Макроном во время брифинга
Зеленский не стал разговаривать с Макроном во время брифинга - РИА Новости, 20.03.2025
Зеленский не стал разговаривать с Макроном во время брифинга
Владимир Зеленский сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что перезвонит, когда тот набрал его во время брифинга с журналистами, сообщает украинское... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:19:00+03:00
2025-03-20T12:23:00+03:00
в мире
франция
америка
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006147634_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_705f3d45972b2b982706650c405ef4d3.jpg
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что перезвонит, когда тот набрал его во время брифинга с журналистами, сообщает украинское агентство УНИАН. "Во время онлайн-брифинга с журналистами Зеленскому позвонил Макрон. Президент ответил ему, что сейчас общается со СМИ и пообещал перезвонить ему через 15-20 минут. После этого Зеленский подтвердил, что ему звонил французский президент и добавил, что он с ним часто так общается, в основном раз в день", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Зеленский ранее неоднократно пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. В частности, в предыдущий раз на встречу с президентом Америки Дональдом Трампом он приехал не в деловом костюме, из-за чего американский лидер был раздражен. Встреча Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Помимо прочего, на встрече Зеленскому задали вопрос о том, когда он наденет костюм, на что он ответил, что якобы наденет его, "когда закончится" конфликт. Один из журналистов отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль".
https://ria.ru/20250320/gosduma-2006135959.html
https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988294366.html
франция
америка
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Зеленский: "Эммануэль, извините, у меня разговор с журналистами"
Зеленский не стал разговаривать с Макроном, пообещав ему перезвонить
2025-03-20T11:19
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006147634_267:0:1707:1080_1920x0_80_0_0_ac22ba8a8fc083883608ab37f8cd1714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, америка, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон
В мире, Франция, Америка, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Зеленский не стал разговаривать с Макроном во время брифинга

Зеленский не стал беседовать с Макроном на брифинге, пообещав перезвонить

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что перезвонит, когда тот набрал его во время брифинга с журналистами, сообщает украинское агентство УНИАН.
"Во время онлайн-брифинга с журналистами Зеленскому позвонил Макрон. Президент ответил ему, что сейчас общается со СМИ и пообещал перезвонить ему через 15-20 минут. После этого Зеленский подтвердил, что ему звонил французский президент и добавил, что он с ним часто так общается, в основном раз в день", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В Госдуме назвали торг Зеленского по Украине неуместным
Вчера, 10:52
Зеленский ранее неоднократно пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. В частности, в предыдущий раз на встречу с президентом Америки Дональдом Трампом он приехал не в деловом костюме, из-за чего американский лидер был раздражен.
Встреча Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Помимо прочего, на встрече Зеленскому задали вопрос о том, когда он наденет костюм, на что он ответил, что якобы наденет его, "когда закончится" конфликт. Один из журналистов отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль".
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
"Показали место". В Киеве рассказали, как команда Трампа унизила Зеленского
10 декабря 2024, 02:07
 
В миреФранцияАмерикаВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала