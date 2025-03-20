https://ria.ru/20250320/zelenskij-2006143901.html

Зеленский не стал разговаривать с Макроном во время брифинга

Зеленский не стал разговаривать с Макроном во время брифинга - РИА Новости, 20.03.2025

Зеленский не стал разговаривать с Макроном во время брифинга

Владимир Зеленский сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что перезвонит, когда тот набрал его во время брифинга с журналистами, сообщает украинское... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T11:19:00+03:00

2025-03-20T11:19:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что перезвонит, когда тот набрал его во время брифинга с журналистами, сообщает украинское агентство УНИАН. "Во время онлайн-брифинга с журналистами Зеленскому позвонил Макрон. Президент ответил ему, что сейчас общается со СМИ и пообещал перезвонить ему через 15-20 минут. После этого Зеленский подтвердил, что ему звонил французский президент и добавил, что он с ним часто так общается, в основном раз в день", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Зеленский ранее неоднократно пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. В частности, в предыдущий раз на встречу с президентом Америки Дональдом Трампом он приехал не в деловом костюме, из-за чего американский лидер был раздражен. Встреча Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Помимо прочего, на встрече Зеленскому задали вопрос о том, когда он наденет костюм, на что он ответил, что якобы наденет его, "когда закончится" конфликт. Один из журналистов отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль".

https://ria.ru/20250320/gosduma-2006135959.html

https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988294366.html

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Зеленский: "Эммануэль, извините, у меня разговор с журналистами" Зеленский не стал разговаривать с Макроном, пообещав ему перезвонить 2025-03-20T11:19 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, америка, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон