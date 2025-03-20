Подполковника запаса в Хабаровском крае приговорили к 13 годам колонии
Подполковник запаса в Хабаровском крае получил 13 лет колонии за госизмену
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 20 мар - РИА Новости. Подполковника запаса в Хабаровском крае лишили звания и приговорили к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
По данным следствия, житель рабочего поселка Заветы Ильича, будучи подполковником запаса и противником проводимой Вооружёнными силами РФ специальной военной операции (СВО), по договорённости с проживающей на Украине близкой родственницей летом-осенью 2022 года переводил ей деньги, из которых та по его указанию финансировала один из украинских фондов, закупавших вооружение, боеприпасы, предметы обмундирования и экипировки в интересах воинских подразделений Украины, противостоящих России в военных действиях в период проведения СВО.
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"Хабаровский краевой суд признал В. виновным по ст. 275 УК РФ (Государственная измена) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет со штрафом в размере 300 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком 1,5 года, с лишением на основании ст. 48 УК РФ воинского звания "подполковник запаса", с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что подсудимый вину признал. Кроме признания, его вина была установлена в суде показаниями свидетелей, которым он рассказал о финансировании украинского фонда для приобретения ВСУ вооружений; протоколами осмотра банковских и финансовых документов о переводах денег на Украину, а также осмотра переписки подсудимого в мобильном телефоне, где содержались полученные им квитанции о перечислениях на Украине части его средств фонду; заключением лингвистической судебной экспертизы, и иными доказательствами.