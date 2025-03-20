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Россия обеспокоена ростом напряженности на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 20.03.2025
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18:28 20.03.2025 (обновлено: 18:29 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/zakharova-2006280369.html
Россия обеспокоена ростом напряженности на армяно-азербайджанской границе
Россия обеспокоена ростом напряженности на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 20.03.2025
Россия обеспокоена ростом напряженности на армяно-азербайджанской границе
Россия обеспокоена информацией о росте напряженности на армяно-азербайджанской границе на фоне прогресса по мирному договору между Баку и Ереваном, заявила... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T18:28:00+03:00
2025-03-20T18:29:00+03:00
в мире
азербайджан
армения
россия
мария захарова
никол пашинян
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия обеспокоена информацией о росте напряженности на армяно-азербайджанской границе на фоне прогресса по мирному договору между Баку и Ереваном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Нас не может не беспокоить, что на фоне прогресса, новостей о завершении согласования проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, в последнее время, к сожалению, участились сообщения об усилении напряженности на границе двух стран", - сказала она на брифинге. Москва призывает партнеров проявлять сдержанность, избегать действий, которые могут привести к эскалации ситуации, добавила она. За последние несколько дней минобороны Азербайджана обвиняла армянские ВС в обстрелах на границе. Минобороны Армении эти заявления опровергало. Ранее в среду премьер Армении Никол Пашинян заявил, что готов поставить подпись под мирным договором с Азербайджаном.
https://ria.ru/20250314/putin-2005046364.html
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в мире, азербайджан, армения, россия, мария захарова, никол пашинян
В мире, Азербайджан, Армения, Россия, Мария Захарова, Никол Пашинян
Россия обеспокоена ростом напряженности на армяно-азербайджанской границе

Захарова: РФ обеспокоена ростом напряженности на границе Армении и Азербайджана

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия обеспокоена информацией о росте напряженности на армяно-азербайджанской границе на фоне прогресса по мирному договору между Баку и Ереваном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нас не может не беспокоить, что на фоне прогресса, новостей о завершении согласования проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, в последнее время, к сожалению, участились сообщения об усилении напряженности на границе двух стран", - сказала она на брифинге.
Москва призывает партнеров проявлять сдержанность, избегать действий, которые могут привести к эскалации ситуации, добавила она.
За последние несколько дней минобороны Азербайджана обвиняла армянские ВС в обстрелах на границе. Минобороны Армении эти заявления опровергало.
Ранее в среду премьер Армении Никол Пашинян заявил, что готов поставить подпись под мирным договором с Азербайджаном.
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В миреАзербайджанАрменияРоссияМария ЗахароваНикол Пашинян
 
 
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