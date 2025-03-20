https://ria.ru/20250320/zaharova-2006291959.html

Захарова ответила на обвинения в адрес России в поджоге ИКЕА в Литве

Захарова ответила на обвинения в адрес России в поджоге ИКЕА в Литве - РИА Новости, 20.03.2025

Захарова ответила на обвинения в адрес России в поджоге ИКЕА в Литве

Обвинения в адрес Москвы в якобы причастности к поджогу магазина ИКЕА в Литве являются абсурдом, никаких фактов в пользу этих утверждений нет, заявила... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T19:11:00+03:00

2025-03-20T19:11:00+03:00

2025-03-20T19:11:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Обвинения в адрес Москвы в якобы причастности к поджогу магазина ИКЕА в Литве являются абсурдом, никаких фактов в пользу этих утверждений нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что литовская прокуратура обвиняла российскую военную разведку в поджоге магазина ИКЕА в Вильнюсе в 2024 году, назвав это "актом терроризма". "Мне кажется, им к врачам надо обратиться, потому что русофобия - это диагноз, это болезнь. Заразная, передается... Это же абсурд полный. Если есть какие-то данные, какие-то факты, хотя бы что-то. Ознакомьте с ними. А как можно ознакомить? Надо расследование проводить", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что пока никаких фактов нет. "Есть просто русофобия в виде болезни, которая выдает подобные заявления и квазирезультаты... Это плохо для них самих, потому что дальше они будут дождь, грозу, ветер объяснять не явлениями природы, не прогнозировать с точки зрения современных возможностей науки и техники, а тоже рассказывать про Даждьбога, Перуна и так далее", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20250317/podzhog-2005602677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, москва, литва, россия, мария захарова, икеа