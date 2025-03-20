https://ria.ru/20250320/zaes-2006328193.html
FT: США хотят использовать контроль над ЗАЭС для добычи редкоземов
FT: США хотят использовать контроль над ЗАЭС для добычи редкоземов - РИА Новости, 20.03.2025
FT: США хотят использовать контроль над ЗАЭС для добычи редкоземов
Желание администрации США взять под контроль Запорожскую АЭС связано с планами добычи редкоземельных металлов в регионе, сообщает газета Financial Times со... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T21:59:00+03:00
2025-03-20T21:59:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Желание администрации США взять под контроль Запорожскую АЭС связано с планами добычи редкоземельных металлов в регионе, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве Украины. Ранее Владимир Зеленский сообщил украинским СМИ, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждал судьбу ЗАЭС. "Администрация Трампа может попытаться использовать АЭС для добычи редких и критически важных минералов, которыми владеет Украина", - приводит издание слова источников, участвующих в разработке соглашения с Вашингтоном по редкоземам. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь
https://ria.ru/20250318/zaes-2005712474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, днепр (город), дональд трамп, владимир зеленский, запорожская аэс
В мире, Россия, США, Днепр (город), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС
FT: США хотят использовать контроль над ЗАЭС для добычи редкоземов
FT: планы США взять под контроль ЗАЭС связаны с планами добычи редких металлов